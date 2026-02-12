「Qube」iOS,Androidアプリ登場！

株式会社シー・エス・エス

BtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」（URL：https://qube-q.com/(https://qube-q.com/) ）を提供する株式会社シー・エス・エス（本社：五反田、代表取締役：佐川学）は、本サービスのiOS,Androidアプリをリリースいたしました。

BtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」iOS,Androidアプリが登場！

■ Qubeとは

「Qube」は、「SNS・チャット」「イベント」「会議室シェア」の3つの機能を軸に、オンラインとオフラインを融合させることで、企業間の新たなつながりとビジネスチャンスを創出するBtoBコミュニケーションプラットフォームです。

（URL:https://www.css-net.co.jp/qube(https://www.css-net.co.jp/qube)）

BtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」イメージ写真



■ 「Qube」アプリ版リリースによるユーザ体験の向上

今回のリリースでは、プッシュ通知機能を備えたiOS,Androidアプリの開発を進めました。

アプリを利用することで、重要なメッセージやイベント情報をリアルタイムで受信し、迅速に対応が可能になることにより、移動中や外出先でも快適に「Qube」を活用でき、アクティブユーザーの増加が期待されます。

本アプリはユーザの日常業務をより効率的にし、ビジネスを加速するツールとして機能することを目指しています。今後も新機能の導入を予定し、より高いコミュニケーションの質とビジネスチャンスの創出を支援してまいります。

■「Qube」アプリ版の特徴

アプリ版では、以下の機能を先行してご利用いただけます。

- チャット（個別・グループ）- SNS- プッシュ通知- イベント情報閲覧

※アプリ版のため、一部機能が制限されております。

※すべての機能は、ブラウザ版（https://qube-q.com/）にてご利用いただけます。



「Qube」アプリ版うれしい新機能

【追加予定機能】

・AIチャットボットによるヘルプ機能

・AI搭載のサポート機能（メッセージの要約、返信案の生成、最適な人脈のレコメンドなど）

Qubeでは、利便性向上のため、を順次導入し、効率的なビジネスコミュニケーションを支援していくことを検討しています。



【Qube アプリダウンロードURL】

・iOS

ダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/qube-btob%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0/id6749563088)

iOSアプリダウンロードQRコード

・Android

ダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qube_q.qube_app&pcampaignid=web_share)

AndroidアプリQRコード

■ 会社概要

会社名：株式会社 シー・エス・エス

所在地：東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル２階（受付）・６階

URL：https://www.css-net.co.jp/(https://www.css-net.co.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社シー・エス・エス

デジタルマーケティング部

担当：清水

Email：mail_qube@css-net.co.jp



