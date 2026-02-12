家族の写真をみんなで楽しめる「おもいでばこ」が「BabyTech(R) Awards」にて殿堂入りを果たしました

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）が製造・販売する、写真・動画を一か所に整理して家族みんなで楽しめるデジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」において、「BabyTech(R) Awards 2025-26（主催：BabyTech(R) Awards実行委員会）」の「BabyTech(R) Awards 2025-26 記念・記録・思い出部門 殿堂入り」として選ばれたことをお知らせします。

本商品は「BabyTech(R) Awards 2024 記念・記録・思い出部門大賞」、「BabyTech(R) Awards 2023 アカチャンホンポ賞」を受賞しており、本審査の結果「記念・記録・思い出」部門において、優秀賞以上の賞を3回獲得した“高品質で信頼のおける定番ベビーテック”として認められたため、殿堂入りを果たしました。

審査委員コメント

・取り込みも簡単で家族で写真を振り返るには良い。今後さらに多くの機能が搭載されていく将来性も感じるものである

・スマートフォンの普及により、家族間のコミュニケーション方法にも変化が生まれました。特にカメラ機能の向上により撮影機会は増えるものの、見返す機会の減少に目を付けた部分は良い着眼点と感じます。家族間のコミュニケーションツールの一つとして今後に期待したいです。

・親子の思い出作りにとても良いと思います。今はテレビを持っている家庭も減ってきたので、実家など祖父母にプレゼントしても喜ばれるのでは

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」

「おもいでばこ」は、撮影機器の写真・動画を取り込んで、かんたんに自動整理することができるデジタルフォト・アルバムです。スマートフォンやデジタルカメラといった複数の撮影機器で撮った子どもの写真を、リビングのテレビやお手元のスマートフォン等で身近な人と大切な思い出として見返す喜びを提供いたします。

最大100万コンテンツ（または容量がなくなるまで）保存できる大容量ハードディスクを搭載し、増え続ける写真や動画をよりたくさん、快適に残せます。本商品をWi-FiルーターやWi-Fi中継機、LANケーブルを利用してネットワークに接続することで、スマートフォンやPCから無料のおもいでばこアプリを使って、写真の取り込みや閲覧をお楽しみいただけます。スマートフォンの4K動画/HEVC動画の取り込み・再生にも対応しています。

無料の専用アプリケーションを通してスマートフォン・タブレットからも写真をかんたんに整理できる機能をはじめ、アプリケーションと本体ともにアップデートを通して進化を続けています。



本商品は自治体の子育て支援事業の商品として採用されるほか、優れた子育てIT商品などを表彰するコンテストで受賞するなど、実績を重ねています。

BabyTech(R) Awards

おもいでばこウェブサイト :https://omoidebako.jp/おもいでばこブログ :https://omoidebako.jp/blog/Instagram :https://www.instagram.com/buffalo_jp_info/X :https://x.com/omobako受賞歴 :https://www.buffalo.jp/company/history/award.html

BabyTech（ベビーテック）とは、妊娠・出産・育児を支援するICT/IoTを活用した商品やサービスのことです。近年、スマートフォンアプリやIoTデバイスなど、先進技術を用いたベビーテック商品・サービスが数多く登場しています。育児生活の中で活躍する家電やネットサービスもベビーテックです。子育ての負担軽減や、より安全・安心な育児環境づくりに貢献しています。

「BabyTech(R) Awards」はベビーテック市場の認知度向上と、優れた商品・サービスの普及を目的とした、育児系ICT専門として国内最大級のアワードです。有識者による厳正な審査を経て受賞商品・サービスを決定します。

BabyTech(R) Awards :https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/「BabyTech(R) Awards 2025-26」ホームページ

