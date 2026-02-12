鹿児島県鹿児島市のイルミネーションイベント「LUMI Satsuma2025」のアトラクションや飲食で利用可能なデジタルクーポンの運用基盤に「e街プラットフォーム(R)」が採用

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、日本ガス株式会社(本社：鹿児島県鹿児島市／代表取締役社長：津曲 貞利／以下、日本ガス)との協業のもと、日本ガスが自社の会員向けに発行する電子商品券「エネちょデジタル商品券」(※2)のシステム基盤を、『LUMI Satsuma 2025』実行委員会が主催し、2025年12月12日(金)から2026年2月15日(日)の期間に鹿児島県鹿児島市で開催される冬の体験型イルミネーションイベント「LUMI Satsuma 2025」の入場チケットに付帯するデジタルクーポン「LUMI Satsumaクーポン」の運用基盤に採用いただきました。これにより、「LUMI Satsuma 2025」に出店するキッチンカーやアトラクションで利用可能なデジタルクーポンの販売および利用が開始されましたので、お知らせいたします。なお、「エネちょデジタル商品券」のシステム基盤は、ギフティが提供する自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」(※3)を活用しており、本案件は、日本ガスが「e街プラットフォーム(R)」を自社活用以外の用途で、地域に提供しマルチユースする初号案件となります。

日本ガスは、同社の会員制ウェブサービス「うぇぶ.ひだまり」の会員を対象とした、日本ガスグループ独自のポイントサービス「エネちょポイント」との交換により利用いただける電子商品券「エネちょデジタル商品券」の発行を目的に、2023年に「e街プラットフォーム(R)」を採用いただき自社での活用を進められています。また、2025年には、日本ガスおよびギフティによる協業のもと、鹿児島県鹿児島市に「旅先納税(R)︎」を採用いただき、鹿児島市内のおでかけ先でふるさと納税を実現する「かごしまおでかけ納税」の展開がスタートし、「エネちょデジタル商品券」のシステム基盤をマルチユースし、返礼品として「かごしまおでかけ商品券」の発行を開始しています(※4)。この度、「e街プラットフォーム(R)」および「エネちょデジタル商品券」のシステム基盤の用途を広げ、地域のデジタルインフラとしての活用を進めるべく『LUMI Satsuma 2025』実行委員会が主催する「LUMI Satsuma 2025」の入場チケットに付帯するデジタルクーポンの発行基盤に採用いただく運びとなりました。

「LUMI Satsuma2025」は、鹿児島の自然と文化を舞台に2025年より開催された冬季限定の体験型イルミネーションイベントです。会場となる吉野公園一帯は、光と音が融合した幻想的な演出によって彩られ、広大な敷地を活かしたイルミネーションは、光のトンネルや水面に映り込む演出など、多彩な空間構成が特徴で、物語を巡るような体験が楽しめます。また、イルミネーションとともに楽しめるスケートリンクやアトラクションが設けられている他、鹿児島に馴染みのあるお料理やお酒などを提供するキッチンカーや焼酎バーが出店されており、光の演出とともに食の楽しみも堪能できるイベントです。「LUMI Satsuma 2025」のデジタルクーポンは、キッチンカーやアトラクションなどの会場内施設や店舗での精算に使用できる入場券に付帯したデジタルのクーポンであり、利用者の利便性の向上、また、各施設や店舗での精算業務の簡便化を目的に、この度、「LUMI Satsuma 2025」のデジタルクーポンの発行基盤に「e街プラットフォーム(R)」を採用いただきました。

「LUMI Satsuma 2025」のデジタルクーポンは、1円単位で金額を指定して利用できるバリアブル型のクーポンであり、入場チケット付帯の「親子2,000円(500円クーポン付)」、「一般1,700円(500円クーポン付)」、「中～大学生1,500円(500円クーポン付)」および、クーポン単独で購入可能な「500円クーポン」、「300円クーポン」の5種類があり、いずれも「LUMI Satsuma 2025」の公式LINEアカウントから、クレジットカード払いやスマートフォン決済などで購入可能です。

デジタルクーポンの決済方法は、二次元コード認証(静的MPM方式)を採用しております。「LUMI Satsuma 2025」のデジタルクーポンを受け取った方は、お会計時に「LUMI Satsuma 2025」公式LINEアカウントの「マイチケット」から受け取ったデジタルクーポンの画面を表示し、キッチンカーやアトラクションなどの施設に設置された二次元コードを読み取ったうえで、使用金額を入力・確定することで利用することができます。スマートフォンで利用できるため、紛失や釣銭を気にせず利用いただけます。施設や店舗での運用も簡単で利便性が高く、レジ前にPOPなどで二次元コードを設置、会計時は、利用者のスマートフォンに表示される支払い完了画面を確認するのみで完了します。支払いが完了した際に「消し込み」という処理が行われ、そのタイミングで支払い金額分が利用済みとしてシステム上で処理されるため、再利用などの不正利用を防ぐことができます。また、紙クーポンの運用時に発生する「受領・裏書・集計・保管・請求」といった店舗での煩雑な作業も必要なく、利用実績なども専用のWEBページから店舗毎に確認することが可能です。

ギフティは、引き続き、地域経済活性化の手段として、全国の自治体へ「e街プラットフォーム(R)」の提供を一層推進します。また、ギフトで「人とまち」をつなぐというミッションのもと、「e街プラットフォーム(R)」の普及を通じて、地域活性化および新たな体験の創出に貢献してまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) 詳細はプレスリリース( https://giftee.co.jp/pressrelease20230929/ )をご確認ください

(※3) e街プラットフォーム(R)は、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

(※4) 詳細はプレスリリース(https://giftee.co.jp/pressrelease20250130_01/) をご確認ください

■「LUMI Satsuma2025」デジタルクーポンの概要

券 種：「LUMI Satsumaクーポン」

公式サイト： https://lumisatsuma.com/#news

販売・利用期間： 2025年12月12日(金)から2026年2月15日(日)

内 訳：

入場券付帯「親子2,000円(500円クーポン付)」

入場券付帯「一般1,700円(500円クーポン付)」

入場券付帯「中～大学生1,500円(500円クーポン付)」

「500円クーポン」

「300円クーポン」

購入方法 ：

▼「LUMI Satsuma 2025」公式サイトからスマートフォン版公式LINEアカウントに遷移

▼「デジタルチケット購入」を選択し、クーポン種類・枚数を入力

▼メールアドレスを入力後、クレジットカード払い・スマートフォン決済等の支払い方法を選択し購入

公式LINEアカウント：https://miniapp.line.me/2008252881-NAEgl49R/purchase/

利用方法：公式LINEアカウント「マイチケット」から「LUMI Satsuma クーポン」を選択

「LUMI Satsuma クーポン」の画面から「コード読み取り」をタップ

施設に設置された二次元コードを読み取り、利用したい金額を入力

「決済する」を押下し支払い完了画面をお店の人に確認していただく

■「e街プラットフォーム(R)︎」概要

「e街プラットフォーム(R)︎」は、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービスです。日本の「街」には多様な個性があり、抱えている課題もまた、さまざま。私たちは、「e街プラットフォーム(R)︎」の提供を通し、街づくりに取り組む人たちを支え、キモチのやり取りのある、個性的で持続可能なコミュニティ構築をサポートいたします。

提供対象：国、地方自治体等の行政機関、商工会議所、地銀・地域インフラ企業・地域商社等

活用方法：旅先納税(R)︎、観光向け地域電子チケット、MaaS乗車券プレミアム商品券、子育て世代応援券、地域商品券等

サービスページ： https://x.gd/Krca4

お問い合わせ先： https://x.gd/OkkWK

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform