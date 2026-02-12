新築分譲マンション「CREVIA」の快適性を高める取り組みを『COCOCHI-UP（ココチアップ）』の名称で展開

伊藤忠都市開発株式会社

伊藤忠都市開発株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：松 典男)は、新築分譲マンション「CREVIA（クレヴィア）」において、「光・空気・音」の3つの要素を機軸に住まいの快適性を高める取り組みを、快適空間シリーズ『COCOCHI-UP（ココチアップ）』 の名称で展開いたします。

【COCOCHI-UP（ココチアップ）公式HP】

https://www.itochu-sumai.com/about/future-design/cocochi-up/

■快適空間シリーズ展開の背景

当社は、2007年より分譲マンションブランド「CREVIA」を展開し、快適さを追求しながら、独自の価値創造にこだわった住まいを提供してきました。

ライフスタイルやワークスタイルが多様化している今の時代だからこそ、お客様が住まいに何を求めるのか、私たちはどう応えるべきかを改めて見つめ直しました。当社ならではの独自性や創造性は継続しながら、お客様の思考を体現し、本当に共感していただけるものを創造すること。「CREVIA」ならではの付加価値の高い住まいを提供すること。そのためには、より一層、快適性にこだわり、住まいの心地よさを向上させ、“快適そう”ではなく、お客様が実際に住まわれた時に“快適だ”と実感していただける住まいづくりを追求していくことが必要だと考えました。当社が推進する“快適な空間づくり”を理解していただきやすくするため、快適な暮らしを実現するラインナップを改めて整理し、快適空間シリーズとして打ち出していくこととしました。

■快適空間シリーズ『COCOCHI-UP』について

居住環境の基盤となる「光・空気・音」の３つの要素を機軸に、さらなる快適性を高める施策を総称し、「快適空間シリーズ『COCOCHI-UP』」と命名しました。

当社が、これまで採用してきた快適性向上に関する設備・仕様に加え、今後新たに企画・導入する多様な要素を融合させることで、新たな快適空間を創造し、五感に優しく心地よい住まいを提供してまいります。お客様の心に響く快適な空間を追求し、今後も順次ラインナップを拡充する予定です。

＜快適空間の一例＞

例えば、既に「CREVIA」で採用している快適天井材と調光調色照明や木質の壁・建具を組み合わせた「快眠・リラックスルーム」をはじめ、吸音天井材と遮音壁や防音ドアを組み合わせた「趣味・ライブラリー空間」などを提案していきたいと考えています。

快適天井材は、現在販売中の「クレヴィア新川崎」「クレヴィア練馬レジデンス」「クレヴィア杉並西荻窪」で採用しております。

※COCOCHI-UP／ココチアップは伊藤忠都市開発株式会社が商標登録出願中です。