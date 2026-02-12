COCCINELLE(コチネッレ)が贈る#HerDeepness2026年春夏キャンペーンを公開

Hunter Japan株式会社

この度、イタリア・パルマ発イタリアンレザーバッグ・アクセサリーブランド“COCCINELLE(コチネッレ)”は、国際的に活躍するモデルのエミ・フリーマン（Emmi Freeman）を起用した、新しい2026年春夏キャンペーン#HerDeepnessを発表します。

コチネッレが描くのは、たゆたう水平線のように移ろいやすく、それでいて芯の強いしなやかな女性像です。今シーズンのインスピレーションの源は、日本の伝統的な「海女（あま）」。何世紀もの間、真珠という自然の至宝を求めて深く静かな海へ潜り続けてきた彼女たちの精神は、現代を生きる女性の内なる強さ、そして自然との純粋な繋がりと深く共鳴します。

トスカーナ出身のフォトグラファー、アレッサンドロ・ブルツィゴッティ（Alessandro Burzigotti）が撮り下ろした本キャンペーンは、光が刻む造形美と、包み込むような「水」の質感を捉え、女性の多面的な美しさを写し出しました。スタイリストのミケーレ・バニャーラ（Michele Bagnara）による洗練されたディレクションが、自然体でありながら計算された、タイムレスなエレガンスを際立たせます。

本キャンペーンのモデルを務めるエミ・フリーマンは、強さと繊細さ、そして揺るぎない意志と流動性という、コチネッレが描く女性像の本質を体現。彫刻のような静寂を湛えた佇まいから、没入感あふれる瞬間まで、彼女の存在はストーリーに視覚的なリズムをもたらしています 。

- ITEMS

2026年春夏シーズン、ブランドの象徴である「Coccinelle C-ME」のバッグロゴが進化しました 。洗練されたマーブル（大理石）デザインへと昇華されたこのロゴは、コレクションに新たな次元のエレガンスとモダンな感性を吹き込みます 。

今季の注目アイテムは、新作「CoccinelleC-ME Lock」です 。不動の人気を誇るアイコンバッグ「C-ME」を現代的な解釈で刷新したこのモデルは、シャープでミニマルなクロージャー（留め具）が最大のポイントです 。無駄を削ぎ落としたストリームラインと、手に馴染むコンパクトなシルエットが放つ洗練された佇まいは、日常のあらゆるシーンに品格を添えます 。

さらに今季、海からインスピレーションを得た新ライン「CoccinelleShell」がデビューします 。貝殻の流線型を描く優美なシルエットは、柔らかなドレープレザーや、夏の日差しを美しく捉えるノワールカラーのストロー素材を採用し、風景に溶け込むような軽やかさを演出します 。

また、前シーズンに引き続き支持される「CoccinelleSabine」ラインからは、機能美を極めた「マキシ・カバス」が登場 。都会の日常から週末の逃避行までを完璧にサポートする大容量のサイズ感と、美しいプロポーションを両立させました 。

- POPUP SHOP INFORMATIONCOCCINELLEGinzaPOPUP

会期 :2026年2月6日（金）～

営業時間 :11:00-21:00

住所：〒104-0061東京都中央区銀座5-2-1GinzaNovo

HUNTER銀座フラッグシップ内 COCCINELLE

特設ページはこちら

- COCCINELLE（コチネッレ）について

1978年イタリア・パルマの丘にある太陽が降り注ぐ美しい街 サーラ・バガンツァにて創業された、イタリアンレザー バッグ・アクセサリーブランド。

コチネッレのモノづくりは、地元のタンナーから仕入れた高品質なイタリアンレザーを使い、女性によるデザイナーチームによって紙にスケッチされることからはじまります。そして、熟練された革職人らの手によって細部に至るまで慎重に作り上げられることで、時代に合わせたトレンド感のあるデザインと共に、耐久性に優れた高品質のアイテムが出来上がるのです。

コチネッレは『手の届くラグジュアリー』であることを志し、洗練された高品質なレザーバッグとアクセサリーを提供し続けます。