メディカル発想のグローバルスキンケアブランド「エンビロン」　美容家・瀬戸 麻実さんによるインスタライブ配信決定！

株式会社プロティア・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：マーク C. ミンター）が日本総販売代理店を務めるメディカル発想のスキンケアブランド「エンビロン」は、美容家・瀬戸 麻実さんによるインスタライブを実施することをお知らせいたします。

美容職歴20年以上を誇り、美容に精通した豊富な知識を活かして美容アドバイザー育成講師としても活躍されているマミ様。今回のインスタライブでは「美容マニア心をくすぐる！ 美容ツール徹底解説」をテーマに、エンビロンの美容ギアシリーズ「フォーカススキンテックプラス」を中心に美容ツールの選び方やその魅力をお話いただきます。

■インスタライブ実施概要

テーマ：「美容マニア心をくすぐる！ 美容ツール徹底解説」

配信日時：2026年2月18日（水）20:00頃～ ※アーカイブは1ヵ月間となります。

配信アカウント／出演者：瀬戸 麻実さんInstagram（@mamiset(https://www.instagram.com/mamiset/) ）

■プロフィール：瀬戸 麻実（せと まみ）/Mami Seto

美容家。一般社団法人日本ビューティインダストリー協会代表理事。外資系化粧品メーカー、広告代理店などを経て独立。美容職歴20年以上のなかで、のべ7万人にメイクアドバイスをしてきた経験と実績により構築した、豊富な知識とメイクテクニックをいかし、現在は美容専門学校講師、美容アドバイザーとして国内外で活躍。 「色×形×質感」で組み立てた独自のメイク理論「 #マミ様メイク 」は書籍化もされ、Instagramフォロワー数は8万人を超え、「マミーズ」と呼ばれる熱狂的ファンを輩出している。

■フォーカススキンテックプラスシリーズとは

自宅で、手軽に。受賞歴のある*¹プロフェッショナル発想のセルフトリートメントを、毎日のケアに。

美容成分を効率よく導く*²、“続けるほどに差がつく” ホームケアテクノロジーです。マイクロニードリングとデュアルエレクトロソニックテクノロジーが、美容成分の浸透*²を広範囲にサポートし、ハリ・ツヤのある引き締まった印象へ。使いやすさにもこだわり、毎日のスキンケアに無理なく取り入れられます。

左から エレクトロソニック ＤＦモバイルスキンケアデバイス 75,570円(税込)

コスメティックロールキット 20,350円(税込)

コスメティックフォーカスキット 7,150円(税込)

ゴールドコスメティックロールキット 47,960円(税込)

フォーカススキンテックプラスシリーズ詳細ページはこちら(https://shop.environ.jp/product/focus_skintech/)

■エンビロンとは

エンビロンは、サイエンス、ビューティー、そしてケアを基盤とする、世界的に知られるプロフェッショナルスキンケアブランドです。1990年以来、エンビロンは美のサイエンスを駆使して、世界のスキンケアに対する見方を変えてきました。スキンケアへのビタミンA*³の導入は画期的なものであり、1989年12月12日、エンビロンの旅が始まりました。その後、35年以上にわたる科学的革新の伝統となり、今日では世界中で称賛され尊重されています。エンビロン創設者兼サイエンティフィックディレクターのDr. デス・フェルナンデスの姉であるヴァル・カーステンズは、エンビロンスキンケアの会長として、夢のようなアイデアをエンビロンブランドとして確立し、今日の世界的な成功へと導きました。現在、このブランドは70カ国以上*⁴で140以上の製品を展開しています。長年にわたり、エンビロンの傑出した実績は国際的に認められ、数多くのアワードを受賞しています。最近では、高い評価を得ているAesthetic Everything(R) Award（米国）において、Top Medical Skincare Line of the Decade（10年間のトップメディカルスキンケアライン）に選ばれました。

*¹: コスメティックロールキットがWoman＆Home Beauty Awards 2025 (南アフリカ) ベスト マイクロニードリングローラー”に選出 *²: 角質層まで *³: 整肌成分 *⁴: 2026年2月現在

