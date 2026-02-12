2,091人へのアンケート調査で判明、57.2%が横向き寝。横向き寝時の入眠温度環境に着目した新設計枕が2月13日発売

富士ベッド工業株式会社

横向き寝が過半数を占める一方、寝具市場は仰向け寝前提設計のまくらが主流。そこで横向き寝時の温度変化を穏やかに整えるPCM素材に着目し、開発・採用したNewモデル「YOKONEGU Premium ℃（ドシー）」を2月13日より新たに発売します。

YOKONEGU premium ℃(ドシー)の開発背景

人は入眠時、深部体温がゆるやかに低下することで眠りへ移行するといわれています。

そのため、寝始めの温度環境 ― いわゆる「入眠温度」は、睡眠の質を左右する重要な要素のひとつとされています。

では、実際に人はどのような姿勢で眠りについているのでしょうか。

GMOaskで2025年4月に実施した、30～70代男女2,091人を対象とする調査によると、57.2%が「横向きで寝る」と回答しました。仰向け寝は39.6%、うつ伏せ寝は3.2%という結果となり、横向き寝が過半数を占める実態が明らかになりました。

横向き姿勢では、肩や腕が寝具に接地する面積が増えるため、頭部周辺の温度環境は姿勢の影響を受けやすい可能性があります。

こうした背景を踏まえ、横向き寝と入眠温度環境の両立を目指して開発されたのが「YOKONEGU Premium ℃（ドシー）」です。

本製品では、温度変化を穏やかに整えるPCM（相変化素材）を配合したウレタンフォームを採用。温度が上がりすぎると熱を吸収し、下がるとゆるやかに放出する性質を活用し、入眠時の温度変化を妨げない環境づくりを目指しました。

冷やすことを目的とするのではなく、温度変化をなだらかに整える設計。

横向き寝が多数派であるという事実から着想した、新たなアプローチです。

YOKONEGU premium ℃(ドシー)の特徴

■冷た過ぎず、暑過ぎず、一般的な人の体温より少しだけ低い温度設定が心地良い入眠を促します。

■独自のブーメラン形状で心地良いフィット感とYOKONEGUシリーズに採用の特許取得済み”⼆階建構造”で横向き寝時の腕や肩への負担を軽減。

■後頭部の形状に合わせた高さ調整が簡単に行えます。

下層部ウレタンの抜き取り・組み換えで簡単カスタマイズさまざまな調節が可能

■毎日使うものだから、いつも清潔を保ちたい。

側生地、ウレタン共に洗濯可能です。(それぞれ指定の方法で洗濯してください）

YOKONEGU premium ℃は横向き寝が多数派であるという事実に改めて着目し、入眠時の温度環境という視点から設計を見直しました。特定の姿勢を推奨するものではなく、現在の生活実態に寄り添う製品づくりを目指した最適な温度設定で入眠環境を整える枕です。

YOKONEGU premium ℃販売概要

商品名：YOKONEGU premium ℃（ヨコネグ プレミアム ドシー）

サイズ：35cmX70cmX15cm(縦X横X高さ)

組 成：本体側地 表面 ナイロン80% ポリウレタン20%

サイド・裏面 綿100%

中袋側地 ナイロン85% ポリウレタン10%ポリエステル5%

詰めもの(中芯・下敷き) ウレタンフォーム(シリコーン加工)

発売日：2026年2月13日(Fri)

販売価格：枕本体16,500円（税込）

販売元：cocochi factory(https://cocochi-factory.myshopify.com/)

お問合せはコチラ :https://cocochi-factory.myshopify.com/pages/contact
富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

