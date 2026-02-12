スポーツウエルネス吹矢『第1回全国アンダー60大会』『チャンピオンシップ2025』2/14(土)にひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）で開催

一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会競技風景

『第1回全国スポーツウエルネス吹矢アンダー60大会』

出場申込者の都道府県：1都13県

青森、岩手、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、静岡、愛知、広島、熊本

競技クラスごとの出場申込人数（合計53人）締切日12/23現在

・10m：19人

・8m：16人

・６ｍ：18人

『第1回全国アンダー60大会』

●開催日時：2月14日(土) 午前11時受付開始、12時開会

●開催場所：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館／東京都） サブアリーナ

●出場資格：大会当日の年齢が60歳以下の当協会会員

●競技内容：クラス別の個人戦（６ラウンド）

●競技クラス：６ｍ、８ｍ、１０ｍ ※いずれも男女混合

『スポーツウエルネス吹矢チャンピオンシップ2025』

出場申込者の都道府県：１都１府１４県

福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、和歌山、島根、岡山

出場申込人数（合計46人）締切日12/23現在

・１０ｍ

『チャンピオンシップ2025』

●開催日時：2月14日(土) 午前11時受付開始、12時開会

●開催場所：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館／東京都） サブアリーナ

●出場資格：2025年度の以下の大会の入賞者

・理事長杯2025 S・A各クラスの入賞者

・第17回全国ジュニア大会 10mクラス入賞者

・第18回全国障がい者大会 10mクラス入賞者

・第7回全国オープン大会 10mクラス入賞者（男・女）

・第14回全日本選手権大会 10mクラス入賞者（男・女）



●競技内容：個人戦（６ラウンド）

●競技クラス：１０ｍ（男女混合）

【スポーツウエルネス吹矢】

スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。

５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。

矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。

競技では1ラウンド（3分以内）に5本の矢を吹いて、規定によるラウンドを競技し、その合計点を競います。

的は中心の白い部分が7点、その外側の赤い部分が5点、その外側の白い部分が３点、さらに外側の黒い部分が１点です。

◎的

＜魅力＞

・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます

・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます

・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです

・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果

・精神力&集中力を高めます

・様々な世代とのふれあいや仲間づくり

・実力認定や競技会参加による目標ややりがい

当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。

【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】

