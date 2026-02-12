「世界のお茶巡り」シリーズから、夏期限定フレーバー登場『パイナップル台湾凍頂烏龍茶』新発売
茶葉の輸入及び卸販売を手がける株式会社Tokyo Tea Trading（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齋藤充弘）は、人気のティーバッグシリーズ「世界のお茶巡り」から、シリーズ初のフレーバーティー『パイナップル台湾凍頂烏龍茶』を2026年3月に発売いたします。
本商品は、台湾を代表する銘茶・凍頂烏龍茶と、同じく台湾の名産品であるパイナップルを組み合わせたフレーバー烏龍茶です。
凍頂烏龍茶特有のまろやかで爽やかな味わいに、パイナップルの甘酸っぱい香りを重ねることで、すっきりとした飲み口とほのかな甘みが楽しめる一杯に仕上げました。水に浸すだけで手軽に作れる水出し専用タイプで、暑い季節の水分補給やリフレッシュシーンにもおすすめです。
台湾の魅力を日常のお茶として楽しむ提案
近年、日本でも台湾の食やお茶文化への関心が高まっています。その一方で、台湾ならではの味わいやお茶文化を日常の中で楽しむ機会は、まだ多くありません。
Tokyo Tea Tradingでは、台湾茶の持つ本格的な味わいや文化的背景を大切にしながら、現代のライフスタイルに合った日常的に飲めるお茶として提案することを重視しています。
暮らしの声から生まれた、新しい台湾茶のかたち
Tokyo Tea Tradingでは、「お茶で世界を旅するようなひととき」をテーマに、世界各国のお茶文化を日常で楽しめる商品づくりを行っています。
近年は、
・手軽に楽しめるティーバッグ需要
・季節感のあるフレーバーティーへの関心
・甘くない飲料を選びたいという健康志向
といった生活者の声を背景に、商品開発の幅を広げてきました。今回の『パイナップル台湾凍頂烏龍茶』も、台湾の食やお茶文化をより日常に取り入れやすい形で日本の生活者へ届けたい──そんな想いから開発されました。
■「世界のお茶巡り」ブランドとは
「世界のお茶巡り」は、世界各国のお茶文化を日常で楽しめるようにと生まれたTokyo Tea Tradingのオリジナルブランドです。
台湾茶を中心に、香り豊かで個性あふれる茶葉を世界中から厳選。“お茶で世界を旅するようなひととき”をテーマに、華やかなデザインとみずみずしさを感じるパッケージで展開しています。
パイナップル台湾凍頂烏龍茶は、夏の爽やかさと南国の香りを感じられる限定フレーバーとして登場します。
■商品概要
商品名：パイナップル台湾凍頂烏龍茶
内容量：ティーバッグ 1.5g×20P(30g）
希望小売価格：450円（税込486円）
JANコード：4530133008315
賞味期限：540日
発売日：2026年3月2日（月）
企業について｜Tokyo Tea Trading
1928年創業の調剤薬局事業をルーツに持ち、現在は人々の暮らしを豊かにする事業を展開するAeronaut Holdings。そのグループの一員であるTokyo Tea Tradingは、世界のお茶を発信するTea Companyとして、台湾茶をはじめとする多彩なお茶の製造・販売を行っています。これまでのスタイルにこだわることなく、一人一人に合った自由なお茶の魅力や楽しみ方を発信し、お茶が創り出す心温まる瞬間をお届けしています。
会社名 ：株式会社Tokyo Tea Trading
本社 ：〒150-6027東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F
代表 ：代表取締役社長 齋藤 充弘
設立 ：2016年9月（創業 1988年8月）
事業内容 ：茶葉の輸入及び卸販売
URL ：https://tokyoteatrading.com/