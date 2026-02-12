小中高大、全世代のラグビーを応援するSMBCが協賛CMを刷新

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行（頭取 CEO: 福留 朗裕、以下「SMBC」）は、ラグビー普及新CM「ラグビーって人生だ」篇（30秒、60秒）を2月13日（金）より放映いたします。

SMBCは、2014年よりラグビー日本代表のオフィシャル・スポンサーとして支援を行っている他、小学校から大学の全ての世代において大会協賛をしており、あらゆるラグビーに関わる人たちを応援しています。

本CMは、金融の枠を超え未来の世代へ価値をつなぐSMBCの取り組みと、仲間と協力しパスでボールをつなぐラグビーの共通点を表現しており、誰かとつながり支え合って進む尊さと、SMBCのラグビー普及に向けた想いが込められています。

■CM概要

・タイトル ：「ラグビーって人生だ」篇（30秒、60秒）

・TV放映開始日 ：2026年2月13日（金）

・放送地域 ：東京、大阪（その他YoutubeとTVerでも放映予定）

・YouTube URL ：（30秒）https://www.youtube.com/watch?v=NrbJ_XulRsY

（60秒）https://www.youtube.com/watch?v=jD2di3p2wA4

■CMのポイント

１.「仲間と協力して目標に向かって進む」ラグビーの魅力を、働く社会人の姿と重ねて表現

本CMでは、仲間とボールをつないで進むラグビーのプレーの様子と、職場で仲間と支え合って働く社会人の姿を交差させながら、「仲間と協力して目標に向かって進む」ことの尊さを描きます。目標に向かって走り、時に躓きながらも、誰かと手を取り合ってつながって前へ進む―そのプロセスはラグビーの魅力の一つであり、人生にも通ずるものであることを表現しています。

２.早稲田大学ラグビー蹴球部が映像出演

SMBCがスポンサーシップ契約を締結している、早稲田大学ラグビー蹴球部が映像出演をしています。実際の選手たちの映像が加わることにより、ラグビーへの熱い思いや迫力を、よりリアルにご覧いただけます。

３.「SMBC つなげるラグビープロジェクト」体験会の様子にも注目

SMBCはラグビーの魅力や楽しさを日本全国に届け、その輪を広げていくことを目的に「SMBCつなげるラグビープロジェクト」を立ち上げ、全国各地で「小学生ラグビー体験会」を実施しています。本CMでは、実際の体験会の様子も登場。特別講師である菊谷 崇さん（2011年ワールドカップ日本代表主将）と中村 知春選手（元7人制女子日本代表）がラグビーを教えるシーンや、子どもたちの表情にもご注目ください。

SMBCはラグビーが育む「仲間と協力して目標に向かう力」を大切にし、日本代表や学生大会への協賛、初心者向けの体験会などを通じ、ラグビーを応援しています。本CMでは、ラグビーに関わるすべての人を支え次世代の挑戦を後押しするSMBCの姿勢を、実際のプレーの迫力や子どもたちの笑顔とともに表現しました。今後もラグビーの普及と発展に向け、競技に関わる皆さまを継続的に支援してまいります。

■ご参考 新秩父宮ラグビー場トップパートナー就任について

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達、以下「SMBCグループ」）は、神宮外苑地区再開発に伴い整備される「新秩父宮ラグビー場」において、トップパートナー契約を締結しました。また、歴史ある「秩父宮ラグビー場」という名を継承しつつ、副名称として「SMBC Olive SQUARE」を掲げます。SMBCグループは本施設を起点に、更なるラグビーの発展を願い、挑戦する人々を支え、ともに前へ進んでまいります。

※「新秩父宮ラグビー場」は現時点での仮称となります。

※「SMBC Olive SQUARE」という名称は2030年5月(予定)の施設運営開始日より効力発生となります。

・リリース ：https://www.smfg.co.jp/news/pdf/j202602_rugby.pdf

・特設サイト ：https://www.smbc.co.jp/sponsorship/rugby/smbc-olive-square/