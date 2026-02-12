【PARCELLE JEWELRY 横浜店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLE※リニューアル改装中につき、2月16日(月)までは、横浜高島屋 1階 イベントスペースにて営業中

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

このたびパーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋 1階）は、装い新たにリニューアルオープンいたします。より多くのジュエリーとゆったり向き合っていただける環境へと生まれ変わります。

2月の横浜店では、リニューアルにあわせ“横浜ブルー”をテーマとした限定ルースのご紹介をはじめ、2月の誕生石「Amethyst」をあしらったジュエリー、6mmサイズが加わった「Pomponne Un Seul」、シルバーシリーズの新作「Palette」など、多彩なコレクションが店頭に並びます。

また2月も、宝石との出会いや仕立てのご相談をお楽しみいただける各種ジュエリーイベントを開催いたします。クラシカルな意匠の新作や限定意匠をご覧いただける「TRUNK SHOW」、バイヤーが在店し希少石のご紹介やデザイン提案を直接承る「Caravan」、約100石の宝石が一堂に揃う月例催し「STONE marche」など、多様な催しをご用意しております。

■ PARCELLE JEWELRY 横浜店 ― リニューアルオープンのお知らせ

いつもパーセル ジュエリー横浜店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。



このたびパーセル ジュエリー横浜店は、2月18日(水)に装い新たにリニューアルオープンいたします。

店舗の場所は以前と変わらない、1階のアクセサリー売り場ですが、面積がこれまでの約2倍へと拡張。より多くのジュエリーを、ゆったりとご覧いただける空間へと生まれ変わります。

新装開店にあわせ、横浜の街並みを想起させる“横浜ブルー”をテーマにした特別なジュエリーもご用意いたします。通常はご紹介していない色味やフォルムを、横浜店のスタッフ一同で考案し、仕立てた限定デザインとなっております。詳細はまた追ってご紹介いたします。

なお、2月4日(水)から2月16日(月)までの改装期間中は、同じく1階のイベントスペース(1階エスカレーターサイド)にて営業しております。普段とは異なる場所でのご案内となりますが、装いを変えたジュエリーとの新たな出会いをお楽しみいただけます。

改装前の横浜店、そしてリニューアル後の横浜店ともに、皆さまのご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。

■ 【期間限定】横浜店限定ルース ― “横浜ブルー”をテーマにしたオーダー会開催中

2月のパーセル ジュエリー横浜店では、リニューアルオープンにあわせ、“横浜ブルー”をテーマにした限定ルースをご紹介しております。



今回ご用意したブルールース、まずは「パライバトルマリン」です。「Plage（プラージュ）」にお仕立ていただけます。すべてを「パライバトルマリン」で揃えた贅沢なセットと、ダイヤモンドを組み合わせたミックスセットの2種類がございます。



もうひとつは深い藍色から青緑まで、色幅の美しさが魅力の「インディゴトルマリン」。繊細なミル留めが印象的な「Mille Chainon（ミルシェノン）」の枠でお仕立ていただけます。ブルーのみを揃えたセットと、グリーンを含んだ配色セットの2種類からお選びいただけます。



それぞれ1セットずつを2月24日までのご紹介です。

このほかにも、ライトイエローダイヤモンドの「Mille Chainon（ミルシェノン）」、ブラウンやイエローのダイヤモンドを組み合わせた「Plage（プラージュ）」、シラーが美しい4mmサイズの「Pomponne（ポンポネ）」など、限定ルースによるオーダーもご用意しております。

3大希少石のひとつ、パライバトルマリン。プラージュにお仕立ていたしますマイクロセッティングの逸品、プラージュ：K10・天然石・ダイヤモンド ※ 画像はイメージですインディゴトルマリンを留めたミルシェノン：K10・天然石■ Birthstone Jewelry ― 2月「Amethyst」

2月の誕生石、「アメシスト」。穏やかな紫色とやわらかな輝きが印象的な「アメシスト」は、見ているだけで心が落ち着くような魅力をもっています。



パーセル ジュエリー横浜店では、さまざまなデザインでご紹介しております。

人気シリーズ「Cent Couleur（サンクルール）」のメインストーンとして留めたモデルや、「アメシスト」と「ロードライトガーネット」が交互に並ぶ「Mille Chainon（ミルシェノン）」のピンキーリング、石の裏側まで楽しめる新たなカスタム枠、胸元で誕生石の輝きを添えるバースデーペンダントなど、多彩なラインアップが揃います。

なかでも、インドの職人が手彫りで仕立てた“カーヴィング”の「アメシスト」をあしらったリングは、ひときわ個性が際立つ一点です。



特別な一本をお探しの方には、ルースからのオーダーも承っております。

凛とした紫が、指先に静かな輝きを添えるアメシスト人気のサンクルール、ミルシェノンなど花ひらくように咲く、手彫りの“カーヴィング”■ 【5本限定】Pomponne Un Seul 6mm ― 絶妙な日常サイズ

カラーストーンをあしらったクラシカルな意匠を、今の装いに寄り添うかたちでご提案しているパーセル ジュエリーを象徴するリング「Pomponne Un Seul（ポンポネ アンスール）」に、6mmサイズの新作が加わりました。

6mmというサイズは、10mmや8mmほどのボリュームを持たせず、4mmよりも確かな印象を残す絶妙なバランス。高さを抑えた仕立てにより日常の装いにも取り入れやすく、単体でも重ねづけでも自然に調和いたします。

パーセル ジュエリー横浜店では、「アメシスト」「含浸ルビー」はダイヤモンドの取り巻きによる端正な佇まい、「ペリドット」「マザーオブパール」は色石を重ねた軽やかな配色でご用意しております。

さらに、通常はオーダーでのご案内が中心となる、シルキーでミルキーな表情の「パライバトルマリン」を留めた一本も店頭に並びます。

ポンポネ 6mmサイズ：参考価格 税込150,700円(K10CG・K10YG・天然石・ダイヤモンド)パライバトルマリン、やわらかな海色のきらめき■ Palette ― シルバーに宿る、やわらかな煌めき

新作ジュエリーとして「Palette（パレット）」が仲間入りいたしました。これまで POP UP SHOPでのご紹介が中心だった「パレット」を、店頭でもご覧いただけます。

パーセル ジュエリーでは、「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」や「Chou Chou（シュシュ）」、「Mira（ミラ）」など、さまざまなパヴェリングをご紹介してまいりましたが、「パレット」は、よりラフで軽やかな印象を持つデザインです。

主役となるのは、クラシカルな趣を感じさせる”ローズカット”の宝石。ブリリアントカットとは異なり、面で光を受けるやわらかな輝きが特徴です。地金をたっぷりと用いたフォルムながら、指に吸い付くような着け心地が印象に残ります。

今回の「パレット」は、シルバー素材でのお仕立て。重厚に見える外観とは対照的に、軽やかな着用感を備え、日常に取り入れやすいリングとなっております。

質感や経年変化、シルバーならではのお手入れ方法などは、店頭にてご案内いたします。

指元に重ねる、宝石の”パレット”パレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

2月のPARCELLE JEWELRY 横浜店では、リニューアルオープンにあわせ、新作ジュエリーのご紹介とともに、宝石そのものの魅力や仕立ての背景に触れていただける各種イベントを開催いたします。

横浜店限定ジュエリーや、通常は店頭に並ばないルース、一般販売前の新作など、それぞれ趣向の異なる内容をご用意しており、宝石の選び方や楽しみ方を多角的にご覧いただけます。

まず開催されるのは「TRUNK SHOW」。限られた機会でのみご紹介してきた8ファセットカットのダイヤモンドを中心に、一般販売前の新作や会期限定ジュエリーが並びます。輝きや仕立ての違いを実際に見比べていただける特別な二日間です。

続いて、創業メンバーが在店する特別相談会「Caravan」。2月は“希少石”を主題に、市場でも流通量が限られる宝石や一点限りのルースをご紹介しながら、フルオーダーやカスタムオーダーのご相談を直接承ります。

さらに月末には、約100石の宝石が一堂に揃う「STONE marche」を開催いたします。2月は“彩り”をテーマに、春の訪れを感じさせる華やかなルースを中心に、多彩な色石をご紹介いたします。

■ PARCELLE JEWELRY 横浜店：045-594-8851（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー横浜店までお気軽にお問い合わせください。

また、商品に関するお問い合わせにつきましては、メールでの対応は行っておりません。恐れ入りますが、直接お電話にてお問い合わせいただけますようお願いいたします。

■ TRUNK SHOW ― 2月12日(木)・13日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

2月の「トランクショー」は「クラシカル」をテーマに開催。本リリースでは、数あるコレクションの中から「ダイヤモンド」と「パール」を主役に据えたジュエリーをご紹介いたします。

「ダイヤモンド」ジュエリーには、約4年前に一度ご紹介したシリーズをもとに、より落ち着いた趣へと再構築した新作をご用意いたしました。小ぶりなサイズでありながら、面が大きく白い輝きを放つ「8ファセットダイヤモンド」を使用し、プラチナの土台に泡留めで仕立てることで、モチーフ全体に光が広がる構成となっております。リングとネックレスを同シリーズで揃えていただくことも可能です。

「パール」ジュエリーは、黒蝶パールとあこや真珠の二種でお仕立てした「Pomme（ポム）」をご覧いただけます。黒蝶パールはブラック系とグレー系を中心に色調を整え、あこや真珠は照り艶の美しい珠を厳選いたしました。爪の引っかかりが出にくいフォルムにも配慮し、日常でも取り入れやすい仕立てとしております。

8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)ポム：税込129,800円より(K10YG・あこや真珠・黒蝶真珠)■ Caravan ― 2月19日(木) ― 「希少石祭り」宮本陽子による特別オーダー相談会

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

パーセル ジュエリー横浜店では、2月19日(木)に「キャラバン」を開催いたします。



今月のテーマは「希少石」。市場でも流通量が限られ、普段はなかなかご覧いただく機会の少ない宝石を、宮本陽子がご紹介いたします。

当日は、35種類以上・100ピースを超えるルースが一堂に揃います。中でも注目は、鮮やかで深い透明感をもつネオンブルーやコバルトブルーが印象的な「アウイナイト」。さらに、アフガニスタン産のグリーンカラーの「アウイナイト」など、宮本自身も初めて手にする希少な一石もご覧いただけます。

そのほか、紫外線に反応して強い蛍光を示す「ソーダライト」、「スキャポライト」、「ハイアライトオパール」など、実際に光を当ててお楽しみいただきたい宝石もご用意しております。



加えて、タンザニア産「タンザナイト」、「ベキリーブルーガーネット」、ブラジル産「アクアマリン」、「インペリアルトパーズ」など、多彩な希少石が並びます。

宝石の知識がなくても問題ございません。宮本が、石の魅力やお似合いになる色味のご提案、ジュエリーのデザイン画の作成まで直接承ります。



宝石との出会いから仕立てのご相談まで、一日を通してお楽しみいただける機会です。

なお、当日は混雑が予想されるため、ご予約でのご来店をおすすめしております。ご希望の時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー横浜店（お電話：045-594-8851（直通））までお気軽にお問い合わせください。

すでにお持ちのジュエリーの修理やリフォームのご相談も承っております。受け継がれた大切なお品の仕立て直しなど、何でもお気軽にご相談ください。

コレクターズアイテムクラスを含む、数々の希少石を揃えましたその場でお話しを伺いながら、宝石を並べ、イメージをイラストで見せる、宮本陽子宮本が手がけた、フルオーダージュエリー(一部)■ STONE marche ― 2月21日(土)・22日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

2月の「ストーンマルシェ」では、“彩り”を軸に、春の訪れを感じさせる華やかなルースたちを豊富にご紹介いたします。

菜の花を思わせる「レモンクオーツ」、新芽のように瑞々しい「エメラルド」や「ペリドット」、温かみのあるピンクが印象的な「ロードクロサイト」など、春を想起させる色彩の宝石が揃います。

バレンタインにちなみ、ハートシェイプのカラーストーンやダイヤモンドもご用意いたします。

2月の誕生石である「アメシスト」は、濃淡やカットの異なる多様な表情をご覧いただけます。なかでも、鉱山閉山により流通量が限られる“カシャライ産アメシスト”は、大粒のルースをご紹介いたします。カットの美しさが際立つ、深い紫の輝きも魅力のひとつです。

どの宝石を選び、どのように仕立てるかを思い描く時間も、この「ストーンマルシェ」の楽しみのひとつ。店頭にて各種ルースをご覧ください。

パーセル ジュエリー横浜店

一足早い春をのようなルースたち2月の誕生石アメシストをリングにお仕立てした場合

横浜高島屋1階にあるパーセル ジュエリー横浜店は、地元・横浜に根ざした、温かな雰囲気が特徴です。近隣にお住まいのお客様が日々立ち寄り、スタッフと何気ない会話を交わしながら、お気に入りのジュエリーを探される姿が日常的に見られます。店内には、一点もののカラーストーンジュエリーをはじめ、普段使いにも取り入れやすいアイテムや、大切な記念日にふさわしい一品まで、多彩なラインナップをご用意。石の魅力を引き出す繊細なデザインと、手仕事の温もりを間近にご体感いただけます。お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。ジュエリーとの出会いはもちろん、スタッフとの会話を通じて、パーセルならではの空気感をお楽しみいただければ幸いです。

○ 店長：貝瀬（@haruka__parcelle(https://www.instagram.com/haruka__parcelle/)）

○ 店舗：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店 1階

○ 電話：045-594-8851(直通)

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

○ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

