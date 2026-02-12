日本政府重点17分野対応、AIファクトリー、防衛・宇宙技術向け「AI SpaceDefense on IDX」を始動！

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本政府が掲げる重点17分野の一つである「航空・宇宙・防衛技術」領域において、ロケット・衛星・航空機の統合開発運用に向けて、生成AIを活用した次世代国家航空・宇宙参謀OS「AI SpaceDefense on IDX」の提供を開始いたします。

AI SpaceDefense on IDX は、CAD/CAE設計データ、CFD解析、材料評価、製造工程、非破壊検査、地上・飛行試験ログ、衛星運用データ、軌道解析、地球観測画像といった航空・宇宙・防衛分野の膨大かつ複雑な技術データ群を統合・構造化し、次世代スマートディフェンスの最適運用、開発効率向上、国家競争力強化を一体で支援する 航空・宇宙DXプラットフォーム です。

■背景：航空・宇宙・防衛技術の統合運用高度化が国家競争力の鍵

宇宙安全保障の重要性が高まる中、日本政府は宇宙基本計画において宇宙産業の競争力強化を最重要課題に位置づけ、2030年代早期の宇宙産業規模倍増を目標に掲げています。

小型ロケット量産化、衛星コンステレーション構築、防衛宇宙システム強化により、航空・宇宙・防衛技術の統合運用が急速に複雑化しています。

一方で、航空・宇宙・防衛分野では以下の課題が顕在化しています。

- 設計・製造・試験データが分散管理され、統合的な改善ループが困難- 膨大な試験・運用データの活用不足による開発効率の低下- 異常解析・故障診断の属人化による技術継承の困難- 国際特許包囲網における回避設計戦略の不備- 巨大プロジェクトの仕様変更管理・全体最適化の困難

AIデータ社は、こうした構造的課題を解決するため、AI SpaceDefense on IDX を開発しました。

■ AI SpaceDefense on IDX の主な特徴

1.航空・宇宙・防衛分野の統合AI基盤

CAD/CAE設計、CFD解析、材料評価、製造工程、非破壊検査、地上・飛行試験、衛星運用、軌道データ、地球観測画像を横断的に統合。業界特化型テンプレートにより、分野横断のデータ解析・最適化戦略・技術競争力可視化を実現します。

2.次世代開発運用を最適化する生成AI支援

・設計・解析データの解析結果に基づく要約レポート・最適化提案書の作成支援

・材料特性と製造条件の連動最適化シミュレーションレポート作成

・試験ログ・異常データの自動分類・原因分析・再発防止計画書生成

・衛星運用の姿勢制御・軌道予測・運用データ分析による異常検知チェックリスト作成支援

・巨大プロジェクトの進捗・品質・リスクなどのプロジェクトデータ分析による統合管理レポート作成支援

により、航空・宇宙・防衛事業者の意思決定支援と開発効率を飛躍的に向上させます。

3.技術継承・人材育成戦略の高度化

・ 過去異常ログ・故障解析の自動要約・教材化レポート

・ AI予兆保全による点検計画書・技術チェックリスト生成

・ 熟練技術者ノウハウの標準化・若手育成プログラム提案書作成

を通じて、技術継承の標準化と人材育成効率の向上を支援します。

4.国家競争力・知財戦略支援

航空・宇宙・防衛分野の特許マッピング、回避設計案自動生成、国際共同開発の知財リスク検証テンプレートを統合。国家プロジェクト推進・技術競争力強化・防衛技術保護の企画書・戦略書作成を支援します。

■ 活用ユースケース

■ 今後の展望

- ロケット・宇宙輸送事業者における試験データ・運用ログを活用した改善提案レポート・成功率分析資料の作成支援- 衛星事業者・地球観測企業の運用データ分析に基づく最適化提案書・データ活用戦略書の作成支援- 航空機・エンジンメーカーの材料・製造データ分析に基づく統合最適化計画書・品質管理資料の作成支援- 防衛関連企業の技術動向分析に基づく開発戦略書・セキュリティ対応計画書の作成支援- 研究機関・大学の研究データ・特許情報を活用した共同研究提案書・技術移転戦略資料の作成支援- 政府機関・自治体の業界動向・技術トレンド分析に基づく宇宙政策企画書・競争力強化提案資料の作成支援

AIデータ社は、AI SpaceDefense on IDX を通じて、日本の航空・宇宙・防衛技術の国際競争力強化を支援していきます。

今後は、

- 量子技術・AI技術との統合連携強化- 国際宇宙ステーション・月面探査プロジェクトとの接続- 海外防衛技術市場へのセキュアAPI展開- 国際標準化・技術輸出管理支援機能拡充

を進め、日本の航空・宇宙・防衛分野における技術的優位性確立に貢献してまいります。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています