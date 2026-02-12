シルバーエッグ、日本のデジタルコンテンツ市場に関するレポートを公開

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

AI 技術を活用したパーソナライゼーションサービスを提供するシルバーエッグ・テクノロジー株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長＆CEO：トーマス・フォーリー、以下 シルバーエッグ）は、「日本のデジタルコンテンツ市場レポート：2025年の動向とこれからの展望」を公開したことをお知らせします。



シルバーエッグのAIソリューションの採用企業は、約15%がマンガやコンテンツ配信事業者となっており、今後も増加傾向が見込まれる注力領域です。本レポートでは、市場規模が11兆円を超えた国内デジタルコンテンツ市場の現状に加え、サブスクリプションモデルの定着や急成長するWebtoon（縦読みコミック）、そして過去最高額を記録した「ファンビジネス（推し活）」消費などについて解説しています。また、市場が成熟期に向かう中でのAI活用によるパーソナライゼーションの重要性にも言及しています。

【表紙】日本のデジタルコンテンツ市場レポート

■ 調査実施の背景：市場の成熟と「無料集客」の限界

日本のデジタルコンテンツ市場は、動画・音楽配信や電子書籍を中心に安定した広がりを見せ、コンテンツ産業全体の約8割を占める巨大市場へと成長しました。しかし、その成長率は鈍化傾向にあり、市場は成熟フェーズへと移行しつつあります。多くの企業が無料キャンペーンや安価なサブスクリプションによる新規顧客の獲得に注力していますが、競争激化による獲得コストの上昇や、過度な無料施策による収益性の低下、そして有料サービスの需要まで奪ってしまうリスクが顕在化しています。



このような環境下において、企業が持続的な成長を実現するためには、単なる集客からAIなどのテクノロジーを活用して顧客一人ひとりの嗜好に合わせた体験価値を提供し、LTV（顧客生涯価値）を高める「定着化」戦略への転換が不可欠です。

■ 本調査の主なトピック（ハイライト）- デジタルコンテンツ市場は約11兆円規模へ。産業全体の約8割を占有2024年のデジタルコンテンツ市場規模は11兆702億円となり、コンテンツ産業全体の約8割を占めるまでに拡大しました。特に動画配信（5,710億円）、電子コミック（5,878億円）が堅調です。音楽配信においては、ストリーミングが売上の9割以上を占め、「所有」から「サブスクリプション（利用）」への移行が完了しつつあります。- 「推し活」の熱量は過去最高、年間平均支出額は約8万円に市場全体の成長が落ち着きを見せる中、際立った伸びを見せているのが「推し活」です。1人あたりのコンテンツ関連年間平均支出額は過去最高の79,103円を記録しました。コアファンによる高額消費が市場を下支えする構造が鮮明となりました。- スマホ時代の新潮流「Webtoon」と、20兆円を目指すグローバル戦略電子コミックの約1割を占めるまでに成長した「Webtoon（縦読みコミック）」が、新たなIP創出の震源地となっています。政府が掲げる「2033年までに日本発コンテンツの海外市場規模を20兆円まで拡大する」という目標達成に向け、Webtoonを含む日本発IPのグローバル展開が加速しています。- 「無料施策」は限界に。AIによる「一人ひとりに合わせた体験」の提供へ本レポートでは、市場の成熟に伴い無料施策が限界を迎えていることに言及しています。今後はAIを活用してパーソナライズされた体験を提供し、顧客の定着を促すことでLTVを高める戦略への転換が不可欠であると結論付けています。このような市場環境において、シルバーエッグはAIレコメンドを通じてパーソナライズされた体験を創出し、企業のLTV向上と日本のデジタルコンテンツ市場の持続的な発展に貢献してまいります。

■ レポート概要

レポート名： 日本のデジタルコンテンツ市場レポート：2025年の動向とこれからの展望

執筆・編集： シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 データアナリストグループ

調査レポートの詳細版はこちら：

https://go.silveregg.co.jp/WP-43-2025-Digital-Contents-Market-research_01-LP-application.html

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 について

https://www.silveregg.co.jp/

シルバーエッグ・テクノロジーは、AI（人工知能）技術で高度なパーソナライゼーションを実現するデジタルマーケティング・ソリューションを開発、提供しています。業界最高レベルのレコメンドエンジンであるアイジェントXをはじめ、高性能な製品群とお客様のビジネス結果を出し続けるコンサルティングノウハウでパーソナライゼーションの未来を実現してまいります。

