10GBASE-T/10G光アップリンクポート搭載L2スイッチングハブを新たに販売開始

APRESIA Systems株式会社(本社 東京都中央区、代表取締役社長 末永 正彦)は、オフィスや校内LAN向けイーサネットスイッチ「ApresiaNP2200-24T4X4MXt」と、「ApresiaNP2200-44T4X4MXt」の2機種を2026年4月から販売開始予定です。

新製品2機種はボックス型19インチラック1UサイズのL2スイッチで、インターフェースとして10/100/1000BASE-Tを24または44ポート、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tを4ポート、及びSFP/SFP+を4ポート備えています。





すでに販売しているApresiaNPシリーズの企業ネットワーク向けL2機能、ネットワーク認証機能(AccessDefender)、SDカードブート機能などをサポートしています。

スタック、リング冗長機能(MMRP-Plus/G.8032)、ループ障害検知機能(お知らせブザー)などApresiaNPシリーズの特長機能は将来のファームウェア更新にて実装予定です。

本製品の特長として、10Giga回線サービス提供エリア拡大に伴い10GBASE-Tポートを備え、動作周囲温度として0℃～＋50℃まで対応しています。

これからもAPRESIA SystemsではAPRESIAシリーズのラインナップを拡充し、お客様のさまざまなニーズに応えてまいります。

製品写真

ApresiaNP2200-24T4X4MXt

ApresiaNP2200-44T4X4MXt

製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2807/table/147_1_a1a48e11e3bf572877c89a4ea77229d3.jpg?v=202602120551 ]

APRESIA Systems株式会社は、国内に本社を持つ、L2/L3スイッチ「APRESIAシリーズ」を中心とした情報ネットワーク機器を製造・販売するメーカーです。長年培った技術に磨きをかけ、高度化する通信技術に対応しつつ、情報システムという社会に必要不可欠なインフラへ更なる付加価値を提供することで、お客様の発展を支えてまいります。



URL： https://www.apresia.jp/



