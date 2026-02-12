オンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」、婚活写真撮影サービス「Photojoy」と連携。婚活ミドル層向けにプロの出張撮影プランを提供。

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する、オンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」は、株式会社アルファブル（代表取締役：香美 惇、本社：東京都中野区）が運営する、恋活・婚活のプロフィール写真に特化した出張撮影サービス「Photojoy」と連携し、IBJ onlineの活動を後押しする「Photojoy連携プラン」の提供を開始いたします。本連携により、婚活における重要要素の一つであるプロフィール写真のクオリティ向上を支援し、会員さまの出会いの機会をより一層拡大してまいります。

選ばれるプロフィールは、写真で決まる

IBJは2025年11月に、マッチングアプリなどを利用する「ライト層」と結婚相談所を利用する「真剣層」の間に位置する“婚活ミドル層”を主な対象としたオンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」を開始しました。

オンラインでの活動が中心となる環境においては、プロフィール上で伝わる第一印象が出会いのきっかけを左右する場面も多く、特に写真の役割は大きいと考えています。

そこで今回、恋活・婚活のプロフィール写真に特化した撮影ノウハウを持つ「Photojoy」と連携し、会員さまが安心して“自分らしい魅力”を表現できる撮影体験を提供することで、出会いの創出を後押ししてまいります。

「Photojoy連携プラン」の概要

IBJ onlineをご利用の会員さまを対象に、プロフィール写真の出張撮影サービスを特別価格で提供します。

《メイン写真プラン》

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/936_1_f13dd9a175d45a6aeaae863b831adbee.jpg?v=202602120151 ]

《メイン＆カジュアル写真プラン》

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/936_2_7bc3cee237b7f21896406d359162e8c1.jpg?v=202602120151 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/936_3_752878517a5e2a3cfb9d678df95e945b.jpg?v=202602120151 ]

※「Photojoy」で撮影したプロフィール写真のサンプル

株式会社アルファブル 代表取締役 香美 惇 氏のコメント

この度、IBJ online様と連携し、撮影の面から会員さまの活動をサポートできることを大変嬉しく思います。

プロフィール写真は『出会いのスタートライン』をつくる大切な要素です。

Photojoyは恋活・婚活のプロフィール写真に特化した撮影体験を通じて、会員さまの魅力が自然に伝わる一枚をお届けできるよう、IBJ online様と全面的に連携・サポートしてまいります。

今後の展開

「IBJ online」は、会員さまが安心して活動できる体制づくりを進めるとともに、活動の質を高める各種サポートの拡充を図ってまいります。

本連携を通じて、より多くの出会いの創出に貢献し、婚活市場のさらなる活性化を目指します。

◼️ 株式会社アルファブル

【事業内容】

恋活・婚活専門のプロフィール写真撮影サービス「Photojoy」の運営、メンズコスメブランド「MULC」の企画・販売、男性向けの結婚相談所「ヒーローマリッジ」の運営

株式会社アルファブル 公式HP：https://alphable.co.jp/

Photojoy 公式HP：https://photojoy.jp/

■ IBJ online

株式会社IBJが運営するオンライン結婚相談所プラットフォーム。

マッチングアプリなどのライト層と、対面型の結婚相談所を利用する真剣層の間に位置する“婚活ミドル層”を主な対象とし、「結婚相談所の真剣度」と「オンラインサービスの手軽さ」を両立した仕組みを提供します。

連携する複数の結婚相談所の会員と出会える豊富な機会と、全会員に独身誓約書の提出を必須とした高い信頼性により、日本の婚活市場をさらに活性化させていきます。

IBJ online 公式HP：https://www.ibjonline.jp/

■ 株式会社IBJ

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出*¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

株式会社IBJ 公式HP：https://www.ibjapan.jp/

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数