送料・サービス料無料のフードデリバリー「ロケットナウ（Rocket Now）」2月開催の「大転職博・転職博」に出展決定！～東京・名古屋・福岡の3都市で、地域経済を加速させる新たな仲間を募集～

CP One Japan合同会社

2026年２月12日

「ロケットナウ」PR事務局

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。2026年2月に東京・名古屋・福岡の3都市で開催される転職イベント「大転職博・転職博」に参加することをお知らせいたします。「Ｒｅ就活」は、株式会社学情が運営する、２０代・第二新卒・既卒のための転職サイトです。

■ 出展の背景：地域社会をアップデートする新しい付加価値の創造

急成長中のロケットナウは、2025年1月のサービス開始以来、ユーザー、加盟店パートナー、そして配達パートナーの三者が共に繁栄する、持続可能な成長を加速させています。この強固なネットワークを支え、さらなる成長を牽引する様々なポジションでの採用を強化するには数百人規模の新しい仲間が必要です。魅力的なベネフィットもご用意していますので、ぜひこの機会に本イベントに参加してロケットナウについてもっと知ってみませんか？

■ 募集の概要：あなたの提案が「街」を動かす

本キャリアイベントでは、地域店舗のビジネス拡大を支援し、ユーザーへ新たな価値を届ける「フィールドセールス」をはじめ、多くのポジションについてご紹介します。

・ 地域貢献をダイレクトに実感： あなたの提案が地元の店舗を活性化させ、多くのパートナーへ機会を提供します。

・圧倒的なスピード感： 急成長する環境で、自身のキャリアをスピーディーにアップデートしたい方に最適な環境です。

・ロケットナウで現在募集中のポジションはこちらからご確認ください（採用ページ：https://www.coupang.jobs/jp）

■ 「大転職博・転職博」出展スケジュール（「学情」主催）

2026年2月、東京、名古屋、福岡の3会場にて出展予定です。（※詳細な日時・会場については「Ｒｅ就活」公式サイトへの下記リンクからご確認ください。）

東 京：https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2201

名古屋：https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2210

福 岡：https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2173

■ ロケットナウ（Rocket Now）について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理からデザート、ドリンクまで迅速かつおトクに楽しめます。現在は、北海道、東北（仙台）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫）、広島、九州（福岡）を中心にサービスを展開中です。

ロケットナウは、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。また、iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門6カ月連続1位を獲得(*1)、アプリはサービス開始(*2)から12カ月で350万ダウンロードを突破するなどサービス拡大を続けています。

＊1 2025年7~12月 iOS、Android 統合ベース

＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点

（出所：米デジタル市場分析プラットフォーム Sensor Tower）

■ CP One Japan について

CP One Japan合同会社は、Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。Coupang, Inc.はNYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150企業の一つで、テクノロジー企業として知られています。CP One Japanは、日本国内で「Rocket Now」ブランドのフードデリバリーサービスを提供しており、クーパンの技術力と革新的な物流ソリューションを活かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

【素材ダウンロードURL】

画像素材URL: Logo_Download.zip(https://xgf.nu/JBHkp)