【ルイ・ヴィトン】スーパーラッキーデーに向けて日本限定カラーやラッキーチャームが彩る新作ウィメンズウォレットを発売

2026年3月5日(木)は天赦日、大安、一粒万倍日、寅の日がすべて重なる、数年に一度の最強開運日。

この開運日のために、ルイ・ヴィトンより新作ウィメンズウォレットをご紹介。日本限定カラーやラッキーチャームが彩る多彩なラインナップから運気を呼び込むお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションとして登場した、遊び心溢れる「ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」。鮮やかなレザーで仕上げ、同様に鮮かなライニングを異なる色合いで施しました。コインやカード、紙幣を安全に保管できる複数の収納が特徴です。幸運の引き寄せをテーマにした、上品なゴールドカラーのクローバー形チャームをプラス。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ

価格：117,700円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 12 x H 9.5 x D 2.5 cm

メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを陽気な色合いで再解釈した「ポルトフォイユ・リサ」。日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションに登場したアイテムです。小ぶりなバッグやクラッチにもすっきり収まるコンパクトなデザイン。ファスナー引き手に添えたクローバーシェイプのチャームをはじめ、ゴールドカラーの金具が魅力的です。内装にはコントラストの引き立つライニングを施し、コインや紙幣を整理できる複数のポケットと4つのカードスロットを配しました。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・リサ

価格：116,600円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 9 x H 11.5 x D 1.5 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションとして、シトラスの色合いで仕上げた陽気な雰囲気のステートメントアイテム「ポルトフォイユ・クレア」。モノグラム・アンプラント レザーを使用した本モデルをクローバー形のファスナー引き手で彩り、ホットスタンピング(焼印)の技法でお揃いのモチーフを描きました。実用性に優れたデザインの内装にはスカイブルーのライニングをあしらい、貴重品を安全に収納できる豊富なポケットとスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・クレア

価格：143,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 3.5 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションとしてデザインされた「ポルトフォイユ・イリス XS」。メゾンならではのマヒナ・レザーに、アイコニックなルイ・ヴィトンのモノグラム・パターンをパーフォレーションであしらいました。エレガントなスカイブルーの色合いが美しいアイテム。内装には陽気な印象のシトラスカラーのライニングが施され、ゴールドカラーの金具で仕上げられています。貴重品を安全に収納できる4つのカードスロットと2つのポケット付き。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・イリス XS

価格：121,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 9.8 x H 7.8 x D 1 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションとして、エレガントなスカイブルーの色合いで仕上げた「ポルトフォイユ・クレア」。モノグラム・パターンのパーフォレーションを施したメゾンを象徴するマヒナ・レザーを使用し、内装には鮮やかなシトラスカラーのライニングを施しました。シルバーカラーの金具をあしらったコンパクトなデザインで、貴重品を整理できる複数のポケットや紙幣用コンパートメントを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・クレア

価格：134,200円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 3.5 cm

メゾンを象徴するマヒナ・レザーを使用した「ポルトフォイユ・イリス コンパクト」。日本の暦における開運日を讃える「スーパーラッキーデー」コレクションに登場したアイテムです。エレガントなスカイブルーの色合いで仕上げ、内装には鮮やかなシトラスカラーのライニングを施しました。複数のポケットとスロットを備え、貴重品を安全に収納できます。洗練されたゴールドカラーの金具がタイムレスな印象をプラス。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・イリス コンパクト

価格：136,400円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 12 x H 9.5 x D 3 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションとして、陽気な雰囲気のシトラスカラーで再解釈された「ポルトフォイユ・カプシーヌ コンパクト」。トリヨンレザーに上質なパイソンレザーのトリミングを施した鮮やかな色合いのアイテムで、シグネチャーのLV イニシャルは上品なゴールドカラーで仕上げられアクセントを添えています。本コレクションのテーマ、幸運の引き寄せを想わせる、クローバー・モチーフのホットスタンピング(焼印)と、貴重品を安全に収納できる複数のポケットやカードスロットを備えたデザインです。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ コンパクト

価格：194,700円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 13.5 x H 9.5 x D 3 cm

縁起のよい日を讃える日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションから、鮮やかなシトラスイエローで彩られた「ポルトフォイユ・カプシーヌ タイニー」が登場。トリヨンレザーを使用し、内装にはシルバーカラーのレザーライニングを施しました。貴重品を安全に収納できる充分な数のスロットとポケットを備えています。メゾンを象徴するLV イニシャルをはじめとする、ゴールドカラーの金具で仕上げた華やかな印象の財布です。

製品名：日本限定ポルトフォイユ・カプシーヌ タイニー

価格：139,700円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 10.7 x H 8.5 x D 2.8 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションとして、洗練されたジェイドグリーンの色合いで仕上げた「ポルトフォイユ・カプシーヌ」。旧暦での縁起のよい日を讃えたアイテムです。トリヨンレザーに施したパイソンレザーのトリミングが洗練された印象を添え、ホットスタンピング(焼印)されたクローバー・モチーフが独特の魅力をプラス。複数のポケットとカードスロットを備えた実用性に優れた財布で、卓越したクラフツマンシップにオマージュを捧げる、メゾンのシグネチャーのLV イニシャルが目を引く一品です。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ

価格：231,000円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 20 x H 11 x D 2.5 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションにふさわしい鮮やかな色合いで再解釈されたアイコニックな「ジッピー・ウォレット」。メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーで仕上げたアイテムです。クローバーを模ったプレイフルなファスナー引き手をはじめとするゴールドカラーの金具をあしらい、あらゆるアクセサリーコレクションに陽気な雰囲気を添えます。貴重品を安全に収納できる複数のポケットとスロットを備えた機能的なデザイン。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：166,100円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

「スウィート・エスケープ」コレクションの一部として、エレガント＆モダンなバイカラーの色合いで解釈されたアイコニックな「ジッピー・ウォレット」。メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーで仕上げ、タイムレスなゴールドカラーが映えるラウンドファスナーは洗練された印象を添えます。内装にはコインや紙幣を収納できる複数のポケットや12のカードスロットといった3つのコンパートメントを備え、機能的なデザインに仕上げています。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：180,400円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

*税込価格表記

