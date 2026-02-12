【KARRIMOR】ファストハイク・トレイルラン向け軽量リュック「AR」シリーズが新登場

英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、ファストハイクやトレイルランニングといった高い運動強度のアクティビティに対応する、軽量・コンパクトなリュックサック「AR（エーアール）」シリーズを新たに発売いたします。ARは「Adventure Race（アドベンチャーレース）」の名称に由来しています。長時間にわたり山岳フィールドを駆け抜けるレースでは、スピードと持久力に加え、装備の軽量性や背負い心地、行動中の使いやすさが求められてきました。ARシリーズ最大の特長は、ベスト型ユーティリティショルダーハーネスの採用です。身体に沿うようにフィットする設計により、走行時やスピードを意識した行動中でも揺れを抑え、安定した背負い心地を実現しました。ショルダーハーネスには計4つのポケットとポールキャリアを備え、リュックサックを下ろすことなく水分補給やギアの出し入れが可能です。チェストベルトは取り外し式で、4段階の高さ調整に対応。体格やレイヤリングに合わせた細かなフィッティング調整ができます。さらに、ショルダーハーネスとバックパネルには通気性に優れたエアメッシュ素材を採用し、快適性とフィット感を両立させました。バンジーコードとサイドコンプレッション機能により、荷物の揺れを抑え、少ない荷物でも安定したパッキングが可能です。容量は20ℓと15ℓの2サイズ展開。いずれもトレイルランニングやスピードハイクに必要な装備の携行に対応する設計です。また同時に、より身軽なアクティビティ向けとして、ウエストバッグ「sporan（スポーラン）」も発売いたします。片手で簡単にベルト長の調整ができ、ウエストバッグとしてはもちろん、ボディバッグとしても使用可能な2WAY仕様です。容量は4ℓと2ℓの2サイズ展開。飲み物や行動食、薄手のジャケットなど、必要最低限の装備で行動したいランナーに適したサイズ感です。本体背面には起毛素材のポケットを配置し、スマートフォンなどの収納にも配慮。内部にはメッシュポケットや仕切り付きポケットを備え、整理しやすい設計となっています。2026年春夏、カリマーはシーズンテーマ「LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜」のもと、アクティブなライフスタイルを支える製品開発を進めています。本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。製品の詳細は、下記をご覧ください。