【22周年】フォトブック作成サービス「Photoback」、オリジナルブックカバーを「22円」で提供する感謝セールを開催！

コンテンツワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大洞 広和）が運営するフォトブック作成サービス「Photoback（フォトバック）」は、おかげさまでサービス開始から22周年を迎えます。これを記念し、2026年2月12日（木）より、フォトブックご注文時の同時購入時に専用ブックカバーを「22円」で提供する感謝セールをはじめ、人気のミニデジカメが当たる運試し企画、Instagramでのペアフォト募集など、3つの記念キャンペーンを順次開催いたします。

【Photoback 22周年 特設サイト】 https://photoback.jp/lp/photoback22nd(https://photoback.jp/lp/photoback22nd)

「子育て」の成長記録や「旅行」の思い出、そして「結婚」などの特別な節目をカタチに残し続けてきた私たちから、まずは第1弾として感謝を込めた3つの特別企画をお届けします。なお、3月以降も特別なイベントを準備中です。続報にもご期待ください。

1. 大切な一冊を守る。専用ブックカバー「22円」セール

Photobackオリジナルブックカバー22円セール

通常は有料オプションとして提供しているPhotoback専用の「透明ブックカバー(https://www.photoback.jp/accessories/bookcover)」を、22周年にちなんでフォトブックとの同時購入で「22円（税込）」の感謝価格でご提供します。

Photobackのカバーは、各アイテムのページ数に合わせて設計された特注サイズです。しっとりとした質感のビニール素材が、水濡れや汚れから守りつつ、インテリアとしても美しく本棚に馴染みます。

2. Instagram限定「ペアフォト投稿キャンペーン」

- 期間： 2026年2月12日（木）～ 2月28日（土）- 対象： 専用ブックカバー対応の全アイテム（※フォトブックご注文時の同時購入限定）- 価格： 通常価格 [264円～550円] → 期間限定価格 22円（税込）- 詳細ページ： https://photoback.jp/Content/Article/news/campaign/20185143- 備考：- - 本キャンペーンは、フォトブックをご注文の際、カート画面での同時購入に限り適用されます。（カバーのみの単独購入は対象外です）- - 数量限定のため、なくなり次第終了となります。伸縮性のあるツヤありビニール素材で、大切なフォトブックを傷や衝撃から守ります裏表紙の内側は、ジャケットを反らせることなく装着できるよう、工夫されたつくりですInstagram限定「ペアフォト投稿キャンペーン」

SNS（Instagram）連動企画として、「22＝ペア」をテーマにした投稿キャンペーンを開催します。

バレンタインシーズンに合わせ、パートナーや子ども、友人、ペット、推し活グッズなど、あなたにとって大切な人との「ペアフォト」写真を募集します。 賞品には、好きな商品を選べるデジタルギフトをご用意しました。

https://www.instagram.com/p/DUpFg67k-QQ/?hl=ja&img_index=1(https://www.instagram.com/p/DUpFg67k-QQ/?hl=ja&img_index=1)

3. 予告：注文するだけで当たる！「運試しスペシャルウィーク」

- 期間： 2026年2月12日（木）～ 2月28日（土）- 応募方法： 公式Instagram（@photoback.jp）をフォローし、指定ハッシュタグ「#大切な人とPhotoback #Photoback22周年」と@photoback.jp へメンションをいれて写真を投稿。- 賞品：giftee Box（2,000ポイント） 2名様giftee Box（500ポイント）22名様 ※スイーツやカフェチケットなど、豊富なラインナップから選べます。- 公式Instagram： https://www.instagram.com/photoback.jp/運試しスペシャルウィークキャンペーン

2月18日からの1週間限定で、誰でも参加できる「運試しスペシャルウィーク」を開催します。 面倒な応募手続きは一切不要。期間中にPhotobackのフォトブックをご注文いただくだけで、自動的にプレゼント抽選の対象となります。

賞品には、自由が丘にある街の写真屋「ポパイカメラ」さんで大人気のクリア＆カラフルなデザインの「ポケカメ」をご用意しました。キーホルダーサイズながらしっかり撮影OK。SDカード付きですぐに遊べる、レトロでエモい人気アイテムです。

■Photoback（フォトバック）について

- 期間： 2026年2月18日（水）～ 2月25日（水）- 対象： 期間中にPhotobackを注文された方全員（自動エントリー）- 賞品：ポパイカメラで人気の「ポケカメ」ミニデジカメ（マイクロSDカード[32GB]付き） 2名様Wチャンス賞 次回使えるPhotoback 1,000円OFFクーポン 22名様

Photoback(フォトバック)は、「人生を、今よりもっと豊かにする」をミッションに、スマホやパソコンでおしゃれなフォトアルバムがつくれるサービスです。2004年に登場し、今年2月でサービス開始22周年を迎えました。7種類のフォトブックのサイズやタイプを選ぶことができ、家族や大切な人、ペット、思い出の体験を写真や文章で彩り、いつでも手に取れる「形」にしてお届けしています。これにより、色褪せない記憶を未来に残すお手伝いを続けています。

- 公式サイト： https://www.photoback.jp/- X： https://x.com/Photoback- LINE： https://page.line.me/sny4582c【会社概要】

会社名：コンテンツワークス株式会社（英表記：Contents Works Inc.）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館7F

代表者：代表取締役社長 大洞 広和

設立：2001年2月15日

URL：https://www.contentsworks.co.jp/