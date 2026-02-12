株式会社ZENKIGENと資本業務提携契約を締結

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供する株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表：野澤 比日樹、以下ZENKIGEN社）と資本業務提携契約を締結したことを、下記の通りお知らせいたします。

両社の強みについて

当社は2000年の創業以来、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を基盤に多くの企業変革を実現してきました。2016年には、国内初のエンゲージメント向上クラウドとして「モチベーションクラウド」をリリースし、サービスを拡大してきました。中でも、「モチベーションクラウド エンゲージメント」は、「ITR Market View：ワークプレイス最適化市場2025」において、従業員エンゲージメント市場のベンダー別売上金額及びシェアで9年連続１位（2017～2025年度予測）を獲得しています。現在は、コンサルティングとクラウドサービスの両面から、企業の組織変革を支援しています。



ZENKIGEN社は、「テクノロジーを通じて、人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、2017年10月に創業しました。AIテックカンパニーとして、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービス「harutaka」を提供しています。「harutaka」は、2017年の提供開始以来、大手企業を中心に1,000社以上の採用DXを支援してきました。自己PR動画による録画選考機能や、Web面接による選考業務の効率化、対話型AIを活用したAI面接など、採用活動を幅広く支援しています。また、「harutaka」に蓄積された面接データや選考結果などの採用データを組み合わせることで、採用活動全体を客観的に振り返ることが可能となり、企業の採用力向上や成長力の強化に貢献しています。

今回の資本業務提携について

中期的な企業価値向上に向け、当社グループはコンサル・クラウド事業を中心に収益のストック化を推進し、2028年12月期に営業利益100億円、2030年12月期に営業利益150億円を見込む計画を策定しました。その達成を支える重要指標として、「モチベーションクラウド」を中心としたARRについて、2028年12月末に150億円、2030年12月末に240億円の実現を目指します。

達成に向けては、「モチベーションクラウド」における既存サービスの対象を国内中堅・中小企業へ拡大するほか、変革サービスにおける新規サービスの拡大を推進します。まずは「採用支援」および「マネジメント支援」へと拡大し、その後も新たな領域において、クラウド化を推進する予定です。2026年4月には、その第一弾として「採用支援」のクラウドサービス「モチベーションクラウド エントリーマネジメント」をリリースする予定です。本サービスは、「数を増やすだけでなく、質も高め続ける採用の実現」をコンセプトに、企業の採用成功をワンストップで支援するサービスです。具体的には、当社のデータベースを活用した応募者特性の可視化や、コンサルティングノウハウを活用した母集団形成から採用面接までにおける数と質の同時向上を支援します。

「採用支援」におけるさらなる価値向上に向けて、このたび、ZENKIGEN社と資本業務提携契約を締結しました。具体的には、採用DXサービス「harutaka」と連携して両社で拡販を進めることで、採用活動の質と量の両面から企業の採用成功を支援します。今後も、採用領域における支援を強化すべく、共同開発をはじめ連携を深めてまいります。

株式会社ZENKIGENの概要

・代表取締役 CEO：野澤 比日樹

・所在地：東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー 21F

・設立：2017年10月

・事業内容

採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」の企画・開発

目標達成の個別指導型システム 「コレドウ目標設定」の企画・開発

パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab（ゼンキゲンラボ）」の運営

人事コミュニティ「ZINZIEN（ジンジエン）」の運営

人材紹介サービス「ZEN Career Partners（ゼンキャリアパートナーズ）」の運営

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15F

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション