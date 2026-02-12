HOTEL THE LEBEN OSAKA「楽天トラベル ゴールドアワード 2025」＆「楽天トラベルHotel & Ryokan of the Year 2025」で全国総合10位をダブル受賞！

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、当社グループが展開する「HOTEL THE LEBEN OSAKA（ホテルザレーベン大阪）」が、「楽天トラベルアワード」において「楽天トラベル ゴールドアワード 2025」を受賞するとともに、受賞施設の中でも特に優れた施設のみに贈られる「楽天トラベル Hotel & Ryokan of the Year 2025」の全国総合10位にも同時選出されたことをお知らせいたします。

日頃よりご愛顧いただいているお客様のご支援に、あらためて感謝申し上げます。

「楽天トラベルアワード」ダブル受賞について

楽天トラベル ゴールドアワード 2025

日本全国約40,000の登録宿泊施設の中から、過去1年間で顕著な実績を上げ、高い評価を得た施設が選出される賞です。

ゴールドアワードは、その中でも特に優れた実績と高い評価を獲得した施設のみに贈られる名誉ある賞です。2025年においては、わずか118施設が受賞しました。

楽天トラベル Hotel & Ryokan of the Year 2025

同アワードの受賞施設（ゴールド・シルバー・ブロンズ）の中でも、特に優れた実績を収めた上位10施設のみが選ばれる、全国トップクラスの宿泊施設としての証です。

当ホテルは、全国総合10位に選出され、全国トップクラスの宿泊施設として評価されました。

HOTEL THE LEBEN OSAKAの特長と評価のポイント

HOTEL THE LEBEN OSAKAは、大阪メトロ御堂筋線「心斎橋」駅から徒歩8分、大阪メトロ堺筋線「長堀橋」駅から徒歩3分、道頓堀・なんばエリアへも徒歩圏内という、観光・ビジネス双方に適した立地に位置する都市型ホテルです。落ち着いたデザインと快適性を重視した客室で、心地よい滞在を提供しています。

楽天トラベルのクチコミ総合評価において、当ホテルは実際にご宿泊されたお客様から高い支持をいただいております。全室30平米以上というゆとりある客室は「マンションのリビングのようにリラックスして過ごせる」といった感動の声や、バス・トイレ別のセパレート設計は「小さな子供連れでも使い勝手が良い」と、設備面での快適さを高く評価いただきました。また、スタッフの接客や充実したアメニティについても「丁寧なおもてなしで、また必ず利用したい」「アメニティが豊富でワクワクする」といった温かいコメントを多数お寄せいただいており、ハード・ソフト両面での質の高さが多くのお客様からの信頼につながっております。

全室30平方メートル 以上のゆとりある快適なくつろぎ空間

「都市を遊ぶには、ゆとりがいる。」をコンセプトに、日本の平均的な宿泊特化型ホテルの広さ15～20平方メートル に対して、全室30平方メートル 以上・バス・トイレ別のセパレート仕様を採用し、快適で落ち着いた滞在空間を提供しています。さらに、ホテルでも自宅にいるようにくつろいでいただくため、リビングと寝室の境界を意識し、仕切りを設けた客室（一部）をご用意しています。

地元ベーカリー「Dali」とのコラボレーション朝食

高級小麦とバターにこだわった自家製生食パンで人気の「Dali」とのコラボレーション朝食を提供。

BOX形式のため、お部屋でもテイクアウトでもお楽しみいただけます。朝のひと時、人目を気にすることなく、お部屋でごゆっくり召し上がっていただきたいとの思いから、スタッフがお部屋の入口まで、ご指定のお時間にお届けさせていただきます。

支配人のコメント

「楽天トラベル ゴールドアワード 2025」および「楽天トラベル Hotel & Ryokan of the Year 2025」を賜り、身の引き締まる思いです。数あるホテルの中から高く評価いただけたことは、私共にとって最大の誇りであり、「宿泊を通してお客様に安らぎと寛ぎの時間の提供」に拘ったスタッフへの最大のご褒美と一同喜んでおります。これに慢心することなく、さらなるサービスの品質向上と快適な空間づくりに邁進し、皆さまの期待を超える滞在を提供できるよう努めてまいります。変わらぬご愛顧のほど、切にお願い申し上げます。

当社グループは引き続き、ホテル事業を通じて、長期ビジョン「地域社会のタカラであれ。」のもと、皆さまに愛され、選ばれ続ける拠点の創出を目指してまいります。

HOTEL THE LEBEN OSAKA概要

名称 ： HOTEL THE LEBEN OSAKA

所在地 ： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-2-15

総客室数 ： 107部屋

IN/OUT ： チェックイン15:00～／チェックアウト～11:00

駐車場 ： 6台（機械式）

アクセス： 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋」駅より 徒歩8分

大阪メトロ堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅より 徒歩3分

開業日 ： 2022年3月24日

URL ： https://leben-hotels.jp/

ホテル運営会社 ／ 会社概要（レーベンホテルズ）

商号 ： レーベンホテルズ株式会社

代表者 ： 代表取締役 岩本 大志

所在地 ： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目2番15号

設立 ： 2021年9月

事業内容 ： ホテル等の娯楽、運営及び管理 他

URL ： https://leben-hotels.jp/

事業主 ／ 会社概要（タカラレーベン）

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/