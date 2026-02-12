こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】抹茶の香りと鮮やかな緑が春の訪れを告げる、抹茶づくしのハンバーガー。春限定「MATCHA BURGER(抹茶 バーガー) 」を発売
期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)、場所：ホテル ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田哲也）では、2026年3月1日(日)〜5月31日(日)の期間、ロビー階 レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、春限定「MATCHA BURGER(抹茶 バーガー)」を発売いたします。
今春は、お茶を味わうように楽しめる一品として、バンズをはじめ、挟む具材に至るまで抹茶を取り入れた抹茶づくしのハンバーガーにいたしました。色合いにも工夫を凝らし、若葉が芽吹く新緑の季節感を抹茶の鮮やかな緑で表現。食べすすめると春の花が咲くかのように、やわらかなサクラマスのピンク色が現れ、春の息吹を感じるシェフの遊び心を取り入れています。
抹茶を練り込んだバンズに、ロメインレタス、抹茶を入れて炒めた春キャベツとはまぐりのソテーを敷き、国産牛100％のビーフパティ、その上に抹茶入りのクリームチーズやクランブルを重ね、香草でマリネしたサクラマスの抹茶フライ、最後に抹茶のタルタルソースをのせました。ビーフパティの旨みにサクラマスの風味が重なり合い、肉のコクと魚の旨みに、抹茶の苦みや風味をお楽しみいただけます。サイドにご用意した抹茶塩は、野菜サラダやフレンチフライのアクセントとして、またハンバーガーに少しかけるなど、お好みでご堪能ください。
ホテルの上質な空間で、抹茶の香りと鮮やかな緑が春の訪れを告げる、抹茶づくしのハンバーガーに舌鼓を打つひとときをお楽しみください。
■ SPRING GOURMET EDITION「MATCHA BURGER(抹茶 バーガー)」について
今回は、抹茶を練り込んだバンズに国産牛100％のパティや香草でマリネしたサクラマスの抹茶フライなどを挟み、タルタルソースやクリームチーズ、クランブルもすべて抹茶入りにいたしました。抹茶の風味と肉と魚の旨みが互いに感じるハンバーガーです。シェフの遊び心感じる、春限定の抹茶バーガーを楽しむひとときをお過ごしください。
内容：
〈ハンバーガー〉
・抹茶バンズ
・抹茶バター
・抹茶入りタルタルソース
・香草でマリネしたサクラマスの抹茶フライ
・抹茶クランブル
・抹茶クリームチーズ
・国産牛100％のビーフパティ(200ｇ)
・春キャベツとはまぐりのスパイスソテー
・ロメインレタス
〈サイド〉
・春の野菜サラダ
・フレンチフライ
・抹茶塩
【Dining & Bar LAVAROCK シェフ 小川雄平コメント】
今回のハンバーガーは、抹茶を主役にしながらも、食事として成立させることが必要だったため、何度か試作を重ねました。抹茶は色や香りの印象が強く、使い方によっては苦みが前に出すぎるため、分量や合わせる食材のバランスには注意しています。また、盛り付けにもサブテーマを設け、ハンバーガーを抹茶椀、フレンチフライを茶筅に見立てました。今回はそのイメージが伝わるよう、フレンチフライを升に盛り付けています。
新大阪にお越しの際には、ぜひこのハンバーガーをお楽しみください。
SPRING GOURMET EDITION「MATCHA BURGER」概要
期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)
時間：ランチ 11：30〜15：00（L.O.14：30）、ディナー 17：00〜22：00（L.O.21：30）
場所：ロビー階 「Dining & Bar LAVAROCK」
料金：3,950円
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701 URL：https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/lavarock.html
