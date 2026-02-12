「海・花ちびっこサッカー大会U-12」を開催します。（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団2025年「海・花ちびっこサッカー大会U-12」の様子（2025年2月16日撮影）

国営ひたち海浜公園の「多目的広場」では、2月14日（土）・15日（日）に「海・花ちびっこサッカー大会U-12」を開催します。本大会は6年生の卒団シーズンにあわせ、これまで培ってきた技術やチームワークを発揮する場として、心に残る思い出づくりを目的に開催されるものです。試合当日は、子どもたちがこれまで積み重ねてきた成果を発揮し、白熱した試合の数々をご覧いただけます。

スピーディーな展開が魅力の８人制サッカー

昨年の様子（2025年2月15日撮影）

本大会は、勝敗よりも思い出づくりを重視した、フレンドリーマッチ形式の8人制サッカー大会です。8人制サッカーは、11人制に比べてピッチサイズが約半分と小さく、選手数も少ないため、ポジションを問わず常に攻守に関わることができます。また、ゴールまでの距離が短くシュートチャンスが多いことから、攻守の切り替えが早い、スピーディーで迫力ある試合展開が魅力です。

【海・花ちびっこサッカー大会U-12】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/659_1_60c9e0e162f8026d6b9b2b1691b7465c.jpg?v=202602120151 ]

元気に走る子どもたちのそばで、ワンちゃんもリフレッシュ！

多目的広場付近 特設ドッグランの様子

多目的広場付近では、3月8日（日）まで期間限定の「特設ドッグラン」を開設しています。サッカー大会で子どもたちがピッチを駆け回る姿と同じように、ドッグランではワンちゃんたちが広々とした自然の中を思いきり走り回ることができます。大会観戦の合間やお散歩の途中に立ち寄るなど、ご家族それぞれが楽しめる時間をお過ごしいただけます。

早春を告げる花々も見頃に

早咲きのウメ“八重寒紅”

スイセンガーデン周辺では、早咲きのウメ「八重寒紅」が咲いています。ウメはバラ科サクラ属、中国原産の落葉高木で、早春を告げる花として古くから日本人に親しまれてきました。なかでも八重寒紅は、寒さに強く、濃い紅色の花を咲かせる品種として知られ、冬から春への移ろいを感じさせてくれます。

【ウメ】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/659_2_ea3858eb2ab19f7e2530541d617d1cb5.jpg?v=202602120151 ]

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL：029-265-9001

FAX：029-265-9339



