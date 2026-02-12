【2/17ウェビナー】今後、競合に差をつけたい方必見！SEO×MEOの視点から語る、AI時代のブランディング戦略とは
SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年2月17日（火）に、株式会社ナビタイムジャパンさまとの共催により、オンラインウェビナー「『AI』と『ユーザー』両方に選ばれる SEO×MEOのブランディング戦略 ～競合に差をつける『サイテーション』の攻略～」を開催いたします。
詳細を見る :
https://www.pascaljp.com/blog/?p=13964&organizationId=2280
ウェビナーの概要
近年、Google検索結果にはAIによる要約回答やおすすめ情報が表示されるなど、検索体験が大きく変化しています。
従来のSEO対策による上位表示はできているという前提で、さらにAIに取り上げられるかどうかがブランド認知や集客成果に影響を与える時代へと移行しています。
本ウェビナーでは、AIが評価指標として重視すると考えられる「サイテーション（第三者による言及）」に着目。
・サイテーションの基本概念
・なぜ今、SEO・MEOにおいて重要性が高まっているのか
・競合との差を可視化する分析手法
・現実的に実行可能なサイテーション最適化の取り組み方
といった内容を、実例を交えながら解説します。
「AI検索で自社が取り上げられない理由を知りたい」「SEOやMEO施策の成果が伸び悩んでいる」という企業担当者さまに向け、AI時代における新たなブランディング戦略のヒントを提供します。
こんな方におすすめ
- AI検索やAI回答で、自社や自店舗が取り上げられない理由を知りたい方
- SEOやMEOに取り組んでいるが、伸び悩みを感じている方
- 広告で認知は取れているのに、CVや来店につながらない方
- 競合と比べて「なぜ選ばれていないのか」を明確にしたい方
登壇者情報
株式会社ナビタイムジャパン
ロケーションマーケティング事業部 部長
内門 智弥 氏
2014年株式会社ナビタイムジャパン入社。
エンジニアとして法人向けサービスの開発業務に携わり、2017年マネージャーに就任。
2019年法人向け店舗データ管理クラウドサービス「NAVITIME Location Cloud」を立ち上げ、2021年事業部長に就任。
2024年からは主に物流向けサービスを開発するビジネスナビタイム事業部長も兼務し、法人向けSaaSビジネスの統括責任者として従事。
株式会社オロパス
マーケティングリーダー
熊谷 誠
過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。
パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。
現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。
記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。
ウェビナー概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/105_1_b9d4385155b41a131fcf7f69ac8760cf.jpg?v=202602120151 ]
詳細を見る :
https://www.pascaljp.com/blog/?p=13964&organizationId=2280
SEOツール『パスカル』について
「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。
内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。
製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。
▼詳しくはこちら
https://www.pascaljp.com/
WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。
▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら
https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html