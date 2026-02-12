【徳島県 鳴門市役所】ドイツの姉妹都市リューネブルク市へ行こう！親善使節団（一般・青少年）参加者募集!!
鳴門市役所
青少年派遣事業募集チラシ。画像を拡大する場合はこちら(https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2026012800047/file_contents/01jugend.pdf)をクリック
一般団員募集チラシ。画像を拡大する場合はこちら(https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2026012800047/file_contents/01erwachsene.pdf)をクリック
鳴門市の親善使節団相互派遣事業は、昭和49年の姉妹都市盟約締結の年から継続的に実施されており、これまでに同事業に参加した両市民の数は延べ1,700人以上（うち117人は平成25年から実施している青少年使節団参加者）にのぼります。
同事業は、両市の半世紀を越える友好の歴史の土台となっており、幅広い世代が姉妹都市交流に参加できる機会として市民に定着しています。
https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2026012800047/
各親善使節団概要
【青少年派遣事業】
（１）日 程
令和８年８月14日（金）～23日（日）
（２）訪問先
ドイツ・リューネブルク市（ホームステイ8泊）
（３）派遣人数
12人 ※選考有
（４）事前説明会
日時：令和８年２月26日（木）午後６時30分～
場所：鳴門市役所２階 会議室
【一般団員】
（１）日 程
一般１.：令和８年10月30日（金）～11月８日（日）
一般２.：令和８年10月30日（金）～11月４日（水）
（２）訪問先
一般１.：ドイツおよびオーストリア
一般２.：ドイツのみ
（３）派遣人数
募集人員15人以上
（４）事前説明会
日時：令和８年２月26日（木）午後７時～
場所：鳴門市役所２階 会議室
お問い合わせ
鳴門市役所 市民生活部 文化交流推進課
☎088-684-1150