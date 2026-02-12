スマートフォンを自由な角度で固定できる「MagSafe対応クランプ式ホルダー」登場

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、MagSafeの強力な磁力を活かし、スマートフォンを自由な角度で固定できる 「MagSafe対応クランプ式ホルダー（TSK159K）」 を発売いたしました。

机の端に固定できるクランプ式のため、テレワーク、動画視聴、撮影、レシピ閲覧など、あらゆるシーンで快適にご利用いただけます。価格は1,980円（税込）です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/71_1_371427c51d3603d0b4713c58754472ad.jpg?v=202602120551 ]

【製品概要】

●マグネットでワンタッチ装着（MagSafe対応）

スマホを近づけるだけで吸着。片手で簡単に着脱できます。

MagSafe非対応端末も付属メタルリングで使用可能です。

● 3軸角度調節で“ちょうどいい視界”を実現

上下・左右・前後の調節が可能。動画撮影から縦・横切り替えまで、自在なポジション設定ができます。

● 省スペースでも安定するクランプ構造

金属アームと強力クランプで高い安定性を実現。デスク端などにしっかり固定できます。

●最大耐荷重240g、安心の設計

スマホケース込み240g以下の端末に対応。スタンドの各回転部は安全に配慮した構造で

安心してご利用いただけます。



■ 利用シーン例

●テレワーク・ビデオ会議

●配信や撮影時のスマホスタンド

●レシピ閲覧や動画視聴

●モバイル画面のサブディスプレイ化

●外出先・イベントでの簡易固定

【製品画像】

テーブルなどにしっかり固定できるマグネットでスマホをラクラク着脱カメラ用三脚にも取り付けられる・３軸で角度調整可能自宅や外出など様々なシーンに



【パッケージ画像】

TL98CL

◼︎製品仕様

品番：TSK159K

カラー：ブラック

製品サイズ：約 W59 × H127 × D34 mm

重量：約57g

耐荷重：240g

材質：ABS、PVC、金属

同梱品：スマホホルダー、メタルリング、取扱説明書

JANコード：4518707317803

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります

◼︎販売情報

参考売価： 1,980円（税込）

販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など

◼︎製品ページ：

https://tamadenco.co.jp/product/tsk159k/

◼︎多摩電子工業とは

バッテリー、充電器の国内販売実績が豊富で、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。