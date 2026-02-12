スマートフォンを自由な角度で固定できる「MagSafe対応クランプ式ホルダー」登場

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、MagSafeの強力な磁力を活かし、スマートフォンを自由な角度で固定できる 「MagSafe対応クランプ式ホルダー（TSK159K）」 を発売いたしました。


机の端に固定できるクランプ式のため、テレワーク、動画視聴、撮影、レシピ閲覧など、あらゆるシーンで快適にご利用いただけます。価格は1,980円（税込）です。




【製品概要】


●マグネットでワンタッチ装着（MagSafe対応）


スマホを近づけるだけで吸着。片手で簡単に着脱できます。


MagSafe非対応端末も付属メタルリングで使用可能です。



● 3軸角度調節で“ちょうどいい視界”を実現


上下・左右・前後の調節が可能。動画撮影から縦・横切り替えまで、自在なポジション設定ができます。



● 省スペースでも安定するクランプ構造


金属アームと強力クランプで高い安定性を実現。デスク端などにしっかり固定できます。



●最大耐荷重240g、安心の設計


スマホケース込み240g以下の端末に対応。スタンドの各回転部は安全に配慮した構造で


安心してご利用いただけます。

■ 利用シーン例


●テレワーク・ビデオ会議


●配信や撮影時のスマホスタンド


●レシピ閲覧や動画視聴


●モバイル画面のサブディスプレイ化


●外出先・イベントでの簡易固定



テーブルなどにしっかり固定できる

マグネットでスマホをラクラク着脱


カメラ用三脚にも取り付けられる・３軸で角度調整可能

自宅や外出など様々なシーンに


◼︎製品仕様
品番：TSK159K


カラー：ブラック


製品サイズ：約 W59 × H127 × D34 mm


重量：約57g


耐荷重：240g


材質：ABS、PVC、金属


同梱品：スマホホルダー、メタルリング、取扱説明書


JANコード：4518707317803


※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります



◼︎販売情報


参考売価： 1,980円（税込）


販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など



◼︎製品ページ：


https://tamadenco.co.jp/product/tsk159k/



◼︎多摩電子工業とは


バッテリー、充電器の国内販売実績が豊富で、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。