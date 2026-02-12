〈参加者募集〉【宇都宮市共創プログラム】「共創CONNECT#2 R＆D人材のパラレルキャリア」
宇都宮市では、行政・市民・企業・団体など本市のまちづくりの主体が、「交流・対話」を行いながら、地域課題の解決や新たな価値創造に取り組む「共創のまちづくり」を推進しています。新たな出会い・交流の場を創出し、コミュニティの形成や連携強化を図ることを目指して実施しています。
#2は、"R＆D人材のパラレルキャリア"をテーマに、民間企業の研究開発に携わる方が社外でのまちづくり等の活動を行うきっかけとして、様々な関係機関同士で「交流・対話」を行います。なお本プログラムは認定NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク（代表理事：岩井俊宗）が事務局として運営補助を担います。
共創CONNECTについてはこちら(https://note.com/co_utsunomiya)
実施プログラム
１.基調講演
「R＆D(研究開発)能力×実践による地域インパクト」
三重大学地域イノベーション学研究科(https://www.mie-u.ac.jp/innovation/) 教授／宇都宮大学(https://www.utsunomiya-u.ac.jp/) 特命副学長
西村 訓弘 氏
２.未来の風景をみんなでつくる“共創アイデアセッション”
・ピッチ登壇
1.Life and Nature Creation 代表／元花王株式会社 主席研究員／医学博士
森 忍 氏
2.一般社団法人SAC Plus(https://sacplus.org/) 代表理事／モビリティ企業勤務
栗本 典子 氏
3.トチノキ(https://www.instagram.com/tochino_ki_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)／令和7年度うつのみや未来創造プロジェクト(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/machi/1034531/1030928.html)参加メンバー／メーカー企業勤務
黒崎 凌 氏
・グループワーク
・ワールドカフェ型共有
３.全体交流会
実施日時
2026年2月17日（火）18：30～21：00
※18：00開場・受付開始
場所
栃木県総合文化センター(https://www.sobun-tochigi.jp/) 第三会議室（栃木県宇都宮市本町1-8）
参加費用
無料
お申込み
下記よりお申込みください。
お申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYPsCnVA7CGlnX4Kl9WwKZIqggLAajeKicT0sFxEAnLFYOeg/viewform
主催・運営
【主催】
宇都宮市
【後援】
宇都宮市SDGs人づくりプラットフォーム
【お問い合わせ】
宇都宮市総合政策部共創推進室（028-632-2116）
【実施協力】
認定NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク
TEL：028-612-1575
MAIL：ysn_office@tochigi-ysn.net