【M＆Aご成約】通信インフラ工事のコムテックとITトータルソリューションを強みとするディクスホールディングスのM＆Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、通信インフラ工事を手がける東京都足立区の株式会社コムテックと、ITトータルソリューションを強みとする東京都港区のディクスホールディングス株式会社のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/magazine/column/54/(https://www.ma-cp.com/magazine/column/54/)

M&A概要

通信インフラ工事を手がける株式会社コムテックは、20年以上にわたり、現場力を強みとして事業を展開してきました。一方で、経営が社長個人に依存している体制への課題や、将来を見据えてより強固な経営基盤を築きたいという思いから、2025年3月頃よりM&Aの検討を開始。「従業員が安心して働き続けられる環境を整えたい」という想いのもと、当社を介して複数社との面談を重ねる中で、財務基盤が安定し、受け入れ体制も整っているディクスホールディングスをパートナーとして選択しました。成約後、両社はITインフラの設計・運用と通信工事を組み合わせることで、企業のDXを設備面とシステム面の両面から支える体制を構築しています。

譲受企業

ディクスホールディングス株式会社

代表取締役社長兼CEO ： 戸邊 光男 氏

本社所在地：東京都港区

事業内容：電気通信工事業・SI事業

M&Aの検討理由：施工管理・施工部隊の強化のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 栗原 啓太

新卒で大手M&A仲介会社へ入社。中小企業の事業承継を中心にM&A仲介業務に従事。

オーナー様にとってより質の高いアドバイザリー業務を提供したいという想いからM&Aキャピタルパートナーズに参画。

