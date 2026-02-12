羽田の直営店「KOKUYODOORS」のデザインを刷新

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2025年10月、創業から120周年を迎えたことを機に、コーポレートメッセージとして「好奇心を人生に」を設定し、ロゴを含むコーポレートアイデンティティを刷新しました。それに伴い、日本の空の玄関口・羽田にあるコクヨの直営店「KOKUYODOORS（コクヨドアーズ）」も3周年を節目にこれまで以上に「コクヨのドア」として世界に魅力を発信する場所となる意味を込めて、シンボルマークや外装、内装のイメージを新たにしました。

直営店「KOKUYODOORS」は、羽田空港第3ターミナル駅直結の商業施設「羽田エアポートガーデン」内に2023年1月にオープンし、今年で3周年を迎えます。日本をはじめ、アジアや北米を中心に世界50カ国以上の国内外のお客様にご来店いただいており、グローバル比率は50%を越えています。（2025年12月時点/金額ベース）感動の書き心地が味わえる筆記具「KOKUYO WP」や、「2Wayハサミ＜ハコアケ＞」をはじめとした日本文具ならではの細やかに作り込まれた機能を体感できるお試しコーナーを充実。さらに、日本初の文具のIoT自販機「ブングスタンド」でのシークレットセット販売による偶発的な文具との出会いの提供など、言語の壁を越えて直感的に好奇心がくすぐられるような体験が高く評価されています。リアルに寄せられたお客様の声や国レベルでの購買データは、ものづくりや店舗での体験設計のアップデートにも活かすほか、コクヨを知っていただくショールームとしてステーショナリー事業を越えてパートナー企業の方々が訪れる場所としても機能しています。

この度、コーポレートアイデンティティを刷新したコクヨが日本の文具の魅力を世界に発信する「DOOR」として、これまで親しまれてきた「KOKUYODOORS」という屋号はそのままに、外観や文具IoT自販機、オリジナル商品やショップツールをよりワクワクするデザインへ進化させました。リニューアルを記念したステッカーもご用意しております。今後ますます皆様にこの場を通じて好奇心をお届けできるよう、進化してまいります。

【ショップ概要】

ショップ名：「KOKUYODOORS（コクヨドアーズ）」

所在地：東京都大田区羽田空港二丁目7番1号 羽田エアポートガーデン 2F

アクセス：京急線・東京モノレール「羽田空港第3ターミナル」駅直結徒歩1分

店舗面積：25坪

営業時間：10:00～20:00

公式HP：https://kokuyodoors.com/

1．「KOKUYODOORS」リニューアルの内容

(1)シンボルマーク

コクヨの好奇心溢れる世界へのドアが開くイメージを表現しています。ショップカードは実際にドアのようにページを開くことで、中面にワクワクする世界が広がっていることを予感させるようなデザインです。

シンボルマークをあしらったショップカード(2) 文具IoT自販機「ブングスタンド」のカバーデザイン

コクヨの新しいビジュアルアイデンティティの特徴である斜めラインをあしらいました。スペシャルボックスやシークレットセットのデザインも2025年10月以降にアップデートしています。

2. 「KOKUYODOORS」3周年記念ステッカー

文具IoT自販機「ブングスタンド」コクヨの新ロゴをあしらった（左）スペシャルセット（右）シークレットセット一例

3周年を記念して、商品を1点以上のお買い上げのお客様に限定ステッカーを先着1,000名様に差し上げます。

※おひとり様1枚まで なくなり次第終了

ご参考）外観・内観写真

ご参考）リブランディングの詳細

記念ステッカー イメージKOKUYODOORS外観KOKUYODOORS内観１.KOKUYODOORS内観２.（１）コクヨ初のコーポレートメッセージ「好奇心を人生に」

コクヨとして初めてとなるコーポレートメッセージ「好奇心を人生に」を設定しました。「好奇心」はすべての始まりであり、「好奇心」を持つことで学ぶことの楽しさ、働くことへの発見、生きることへの喜びが生み出されると考えます。コクヨは、向き合う一人ひとりの人生に「好奇心」を生み出し、すべての人生を豊かにできるよう、新しいものづくり、コトづくりを通じて、「好奇心」を世界中へ届けていきます。

「好奇心を人生に」ステートメントムービー：https://youtu.be/Te3LFqUuy2A

新ロゴ・コーポレートメッセージ・ステートメント（２）新コーポレートアイデンティティ

「長期ビジョンCCC2030」の策定以降、パーパスの制定や東京・品川オフィス「THE CAMPUS」の開設・改装などを経て、ステークホルダーの皆さまからの見え方が大きく変化しました。加えて、コクヨ自身の目指す先もより明確に言語化され、成長に向けた意志を表明し、具体的な行動へと移している現在において、会社の顔でもあるロゴとビジュアルアイデンティティを含むコーポレートアイデンティティも現状に即してアップデートすべきと捉え、この度の再定義に至りました。

新しいロゴのデザインには、好奇心あふれる未来に向けたコクヨのありたい姿と目指す想いが込められています。K、K、Yの3文字が、等間隔の斜めラインで並び揃っています。この斜めラインは、コクヨの歴史と未来を繋ぐように無限に連なり、どこまでも伸びていきます。さらに、このロゴは並べ方と組み合わせ方によって、様々なパターンで展開していくことができます。世の中と多面的に繋がる私たちならではの事業の広がりと、強くしなやかな可能性を表現しています。

ビジュアルアイデンティティビジュアルアイデンティティ

