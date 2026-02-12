こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【JICA中国プレスリリース】2/14(土) 「JICAとみんなでチョコっと考えるチョコレートの世界」の開催について
主に小学生3〜6年生を対象に、JICAが取り組んでいる国際協力や開発途上国についての理解と関心を深めてもらうことを目的に、チョコレートをテーマにしたワークショップやクイズなどを行うイベントを、以下のとおり開催します。ぜひ、ご参加ください！
■開催日時：2026年2月14日（土）10：00〜15：00
■開催場所：ひろしま国際プラザ（東広島市鏡山3-3-1 広島中央サイエンスパーク内）
■対象者： 主に小学３〜６年生（一部のイベントで事前予約が必要です。）
※ 主な対象者は小学生ですが、子どもから大人まで楽しめます。
■参加費： 無 料
■主なイベント内容
・カカオ豆からチョコ作りに挑戦！（全3回、各回先着18名（要予約））
カカオ豆をひくところからチョコレートを作ります。
・発見！ チョコレートのひみつ（出前授業）（全3回、各回50名（子ども優先））
チョコレートの原料、カカオがどんな風にできるのか学びます。
・JICA留学生と話そう
広島大学で勉強している留学生と交流します。言葉が分からなくても楽しめます。
・クイズに挑戦！
カカオを作っている国に関するクイズなど。
参加賞は世界の国旗の缶バッジ。
・日本の取組紹介
日本やJICAが世界各地で行っている活動を紹介。
■申込先・連絡先
このイベントの運営は（公財）ひろしま国際センター研修部が行います。
お問合せは下記連絡先までお願い致します。
本件に関するお問合わせ先
（公財）ひろしま国際センター 研修部 担当：上田
電話：082-421-5900 メールアドレス：hicc40@hiroshima-ic.or.jp
