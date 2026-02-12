こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
戦国武将がモンスターになって大バトル！！ギャグマンガと歴史図鑑が融合した『決戦！ 戦国ブシモン マンガ図鑑』3月9日発売
全78体のキャラクター化された武将たちが激動の「センゴク」を駆け巡る！
株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）は、2026年3月9日より、小学生に大人気の戦国武将をキャラクター化した初の歴史児童書『決戦！ 戦国ブシモン マンガ図鑑』を発売いたします。
この本は、日本史（主に戦国時代）の大きな流れや武将の相関図を、モンスター同士の「相性」や「得意技」に置き換えて解説した歴史のエンタメ図鑑です。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1631
■「ブシモン」とは？
異世界「ヒノモト」に生息する、個性豊かな主人公（モンスター）たちのことです。 争いの絶えない「センゴク」の時代を、ある者は「強さ」を求め、ある者は「えらくなること」を夢見て、それぞれの個性を爆発させて生きています。彼らは単なるキャラクターではなく、己の生き方を信じて戦う探求者。時には憧れのヒーローとして、時には「こうはなりたくない」という反面教師として、読む人に勇気と笑いを与えてくれる存在です。
キャラクターは今回の書籍のためにゼロから考案、描き起こしたオリジナルのものです。
■ 本書の3つの魅力
1. 局面で進化するブシモンの姿で、歴史のドラマをビジュアルで体感
主要なブシモンは、歴史上の重要なターニングポイントに合わせて姿を変えていきます。文字だけでは理解しにくい大逆転劇や合戦の様子を、ド派手な「属性」「能力」「得意技」を駆使したバトルとして再現。歴史の流れが直感的に、かつ熱く心に刻まれます。
2. 共感度120%！「やる気なし将軍」から始まる等身大のドラマ
「絵を描いて暮らしたいから将軍を辞めちゃった」ヨスィマ（足利義政）。そんな、子どもが思わずツッコミたくなる等身大のエピソードから、ブシモンたちの乱世物語は幕を開けます。
武将以外にも、戦う僧侶「テラモン」や実務派の「文化モン」、商いをする「商売モン」など多彩な勢力が登場。複雑な人間関係も「属性」として整理されており、4コマ漫画で紹介しているので、誰がなぜ戦っているのかが一目でわかり歴史の学習にもつながります。
3. 「自分ならどう戦う？」想像力を刺激する最強のチーム作り
全78体のブシモンには、詳細な個体データが掲載されています。「自分ならどのブシモンを仲間にするか？」「どんなチームで天下を目指すか？」
図鑑を眺めながら戦略を練るワクワク感は、子どもたちの知的好奇心を最大化させます。
■ 制作陣の想い〜強い者だけが勝つわけじゃない〜
歴史は、ただ強い者だけが作ってきたものではありません。知略を尽くす者、仲間との絆を信じる者、そして運を味方につける者。本書は、強い武将だけではなく、弱くても自分の個性を武器に激動の時代を駆け抜けた者たちの生き様を描いています。子どもたちが「歴史に興味を持つきっかけとなる1冊」を目指して制作しました。
■ 書籍概要
書名：決戦！ 戦国ブシモン マンガ図鑑
定価：1,540円（税込）
体裁：四六判ソフトカバー / 232ページ / フルカラー
監修：日本ブシモン研究会
発売日：2026年3月9日
ISBN：978-4-8014-0163-1
本件に関するお問合わせ先
サンクチュアリ出版 広報担当
TEL：03-5834-2507
MAIL：kouhou@sanctuarybooks.jp
公式サイト：https://www.sanctuarybooks.jp
