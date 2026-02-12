昭和産業90周年記念商品

ホットケーキ愛に溢れるアーティスト堂本剛さんプロデュース 『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス』 2026年3月1日（日）発売 直径8センチ、3分で焼ける、「尖った」ホットケーキミックスが誕生 堂本剛さん出演の新CM、3月1日(日)より全国で順次放映開始



昭和産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員 塚越英行）は、2026年2月18日（水）に創立90周年を迎えるにあたり、昭和産業90周年記念商品として『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス』を2026年3月1日（日）より全国の取り扱い各店にて発売します。

『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス』

本商品は、ホットケーキ愛に溢れるアーティスト堂本剛さんがプロデュースした、これまでになかった新感覚のホットケーキミックスです。ホットケーキをもっと身近に感じてほしい、ホットケーキファンをもっと増やしたいという両者の想いが合致、こだわりにこだわりを重ね開発した結果、年齢・性別を問わず楽しむことができる唯一無二の「尖った」ホットケーキミックスが誕生しました。

また、本商品発売に伴い、アーティスト堂本剛さん出演の新CM「90周年PJ俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。篇」を3月1日（日）より全国で順次放映を開始します。CM制作時にも堂本剛さんよりアドバイスをいただき、インパクトあるパッケージにフォーカスした撮影、編集をおこないました。CMのラストではパッケージの中の堂本剛さんが笑顔で「好きやねん」と一言伝える印象的な演出となっています。

CMの他にも特設サイトを本日2月12日より公開、サイト内では、うす焼きホットケーキマニアとして堂本剛さんに登場いただき、ご本人からのメッセージをはじめ開発ストーリーの他、「俺が好きな食べ方」としてオリジナルレシピも公開。『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。 ホットケーキミックス』の魅力を最大限に発信していきます。

商品特長

１．直径約8センチでちーちゃい

ワンハンドでぱくっと食べられるサイズ感を追求しました。

２．一番うすーい！※当社比

厚み1cm以下！だから早く焼ける！

３．スイーツにもお食事にも合う甘じょっぱいバター風味

生地が甘じょっぱいので、おやつからお酒のおつまみまでどんな具材とも相性よく食べられます。

４．わずか3分で焼ける！

表裏約1分半ずつですぐに焼ける。

５．1袋で約16枚分焼ける

家族や友人と食べても満足できる約16枚分

６．ホットケーキパーティー♪にぴったり！

お好みの具材をのせて様々なアレンジが可能！オリジナルのホットケーキを作ってパーティーができます！

『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。 ホットケーキミックス』商品概要

『俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。 ホットケーキミックス』作り方





商品開発の背景

昭和産業90周年記念プロジェクトとして、ホットケーキをもっと身近に感じてほしい！ホットケーキファンをもっと増やしたい！その想いをかなえるべく、ホットケーキを愛するがゆえに楽曲まで作ってしまったという堂本剛さんに共同開発を依頼しました。

堂本剛さんへは「尖ったホットケーキミックスを作ってほしい」と依頼し、ホットケーキの味や大きさ、厚みをどうするか、またどんな風に食べていただきたいかなど、商品の方向性から議論を始めました。

商品開発がスタートしたのが2025年8月頃、試行錯誤を繰り返すこと4カ月以上の試行錯誤を経て、堂本剛さんをはじめ、開発チーム全員が納得できる、これまでにない唯一無二の「尖った」ホットケーキミックスが誕生しました。

2025年8月頃商品開発風景（試作時）

堂本剛さん オススメ アレンジレシピ「俺が好きな食べ方」

スイーツ系からお食事系までいろいろな具材の味を引き立たせることができるのもこのホットケーキミックスの特長の一つ。特設サイトでは堂本剛さんイチオシの、思わず試してみたくなる「俺が好きな」アレンジレシピを紹介中です。









堂本剛さんコメント

僕がホットケーキにハマったきっかけはプライベートでの純喫茶めぐりでした。そこから自宅でも自分で作って食べる日常が普通になりました。本当に大好きなスイーツなのでこの度いただいたオファーがとても嬉しかったのですが、昭和産業さんからは“尖ったホットケーキを一緒に作っていただきたい！”とすごく難しいオーダーも同時にいただきました(笑)「丸いフォルムのホットケーキを？」と困惑しながらもクリエイター脳をフル回転させ、昭和産業さんと試行錯誤を繰り返し、これまでのホットケーキの顔もありつつ、スイーツにとどまらない一人暮らしでもカップルでもご家族でも、いろんなシーンで楽しんでいただけるホットケーキミックスを完成させました。このホットケーキ、お酒にもめちゃくちゃ合うんです。スイーツが得意じゃない方も一緒に、ホットケーキパーティー＝通称「ホケパ」をぜひ楽しんでいただきたいです！

堂本剛さん（アーティスト）プロフィール

奈良のひと堂本剛の心眼が躍動するクリエイティブな世界 “エンドリケリー”。

ジャパンカルチャーをスパイスに、音楽、ファッション、アートを横断するクリエイティブプロデューサーとして、新たな概念と体験を発信し続けている。

Pファンクの創始者ジョージ・クリントンに感銘を受けながら、ファンクミュージックを軸にしたジャンルレスな音楽を世の中へとアウトプットしている。2022年には、ファンク専門の米音楽メディア「Funkatopia」が選ぶ「2021 年ベストファンクアルバム20」 に、エンドリケリーのアルバム『GO TO FUNK』がプリンスやシルク・ソニックらの作品と並んで選出され話題となった。

ジョージ・クリントンのバンド、パーラメント・ファンカデリックのメンバーとしてライブ出演し、その後に「雑味 feat. George Clinton」をリリース。

2025年、ミニアルバム『END RE』をリリースし全国9箇所約3万人を動員する全国ツアーを開催。

また、世界的IPである「パックマン」やNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのファッションコラボアイテムをプロデュースしている。

2026年5月より全国6箇所10公演の全国ツアー「NEW CHAPTER」の開催が決定している。





TVCM・WEB動画 情報

堂本剛さん、そして昭和産業がこのプロジェクトに、どれだけ本気で向き合ってきたかがしっかりと伝わる映像を制作したいと考えました。約4ヶ月の中で何度も行われた試食やネーミング・パッケージ会議など、商品が完成するまでに密着し、その様子をCMの中にも散りばめています。企画に関しては、堂本剛さんとも何度もディスカッションを重ね、一緒に作りあげていきました。CMを見た人に、とにかく店頭で思い出してもらい、買ってもらいたいという堂本剛さんの想いをカタチにするために、後半は撮影した動画ではなく、あえてパッケージを主役にした構成にしました。

今回は、これまでに無い新しいコンセプトのホットケーキを世の中に送り出すため、「小さいホットケーキの食べ方」や「スイーツとしてだけではなく、お食事としても楽しめる」ということも、パッケージのエレメントを動かして表現することで、より印象的になるように意識しました。

そしてCMの最後は、堂本剛さんのアイディアで、実際のパッケージの中にいる堂本剛さんが動き出し、ニヤリとなんだか楽しいことを企んでいるような表情で「好きやねん」という一言で終わります。この最後の一言と堂本剛さんの表情で、よりこの商品が気になる！という方が増えてくれるのではと思っています。









TVCM・動画撮影 エピソード

開発を進めるなかで堂本剛さんからいただいたコメントをベースに、「小さいホットケーキで一人の時間を楽しむ」「今までにないホットケーキの世界を体験してもらう」という趣旨で商品の世界観を体現していただきました。フォークに刺さったホットケーキを手に、様々なポーズを見せてくれる堂本剛さん。最終的にはホットケーキの屋根の下でシロップの雨宿りをしているようなイメージを表現してくださいました。

特設サイト

2月１2日より特設サイトを公開します。

URL：https://www.showa-sangyo.co.jp/90th/hotcake/

サイト内では「うす焼きホットケーキマニア」として堂本剛さんに登場いただき、開発ストーリーをはじめ開発ドキュメンタリームービーや「俺が好きな食べ方」としてオリジナルレシピを公開します。その他にも、ホットケーキ時間をより良くするための 4 つの楽しみ方もご覧いただけます。













