将来の低栄養・フレイルリスクを評価する世界初の指標「rRAFU®」の社会実装に向けた実証実験を開始

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎、以下 明治）と富士通株式会社（代表取締役社長：時田 輶仁、以下 富士通）は、将来の低栄養・フレイル※1リスクを予測する世界初※2の指標「rRAFU®（アールラフ）※3」の社会実装に向けた実証実験を神奈川県川崎市在住の60歳以上の市民を対象に2026年2月より開始します。

本実証実験では、富士通の持続可能な健康管理をテクノロジーで実現するAIによる行動変容を支援するサービスに「rRAFU®」を実装した「セルフケア支援アプリ」を活用し、参加者のフレイル予防における「rRAFU®」と行動変容の促進の有効性を検証します。

両社は、「rRAFU®」を活用した「セルフケア支援アプリ」が、自覚されにくい低栄養・フレイルリスクを早期に把握することで、未病の段階から食事や運動を含む生活改善につなげ、高齢者のフレイル予防に貢献することを目指します。

※1 病気ではないが、年齢とともに筋力や心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい、健康と要介護の間の虚弱な状態のこと

※2 2026年2月時点、公開情報に基づく明治調べ

※3 rRAFU ®とはRapid Risk Assessment Tool for Future Undernutrition Statusの略です。本評価指標に関する商標および著作権は、明治ホールディングス株式会社と株式会社 明治が保有しています。

■取り組みの背景

日本では高齢化の進行に伴い、要介護状態につながるフレイルや低栄養への対策が社会的な課題となっています。特に低栄養は自覚されにくく、気づいた時にはフレイルが進行しているケースも少なくありません。

これまでの介護予防施策は、身体機能の低下が顕在化した後に対応するものが多く、将来のリスクを早期に把握し、個人の生活に即した改善行動につなげる仕組みは十分とは言えませんでした。また、リスクを提示するだけでは行動の継続につながりにくいという課題もあります。

明治は、長年にわたり食と栄養の研究を通じて人々の健康に向き合ってきた中で、日常生活で無理なく取り組めるセルフケアの重要性に着目しています。明治と富士通は、近い将来に低栄養やフレイルになるリスクを可視化し、一人ひとりが自ら選び、行動につなげる仕組みを社会実装することで、未病の段階からフレイル予防に貢献したいと考え、本実証実験を開始しました。

■将来の低栄養・フレイルリスク評価指標「rRAFU®（アールラフ）」について

特長：簡単な13項目の質問に回答するだけで、将来の低栄養・フレイルリスクを把握

「rRAFU®」は、簡単な質問に回答するだけで、将来（約2年後）の低栄養・フレイルリスクを把握できる指標です。低栄養・フレイルリスクと関連の深い「栄養関連」「食事状況」「身体活動」「食関連QOL」の4領域、計13項目の質問から構成されており、回答結果に基づく合計スコアにより、潜在的な低栄養・フレイルリスクの有無を評価します。本指標は、女子栄養大学 新開省二教授を中心とした関係機関による研究を通じて開発されました。

■明治と富士通が協力して構築した「セルフケア支援アプリ」について

本アプリは、富士通のAIを活用した行動変容を支援するサービスを基盤に、将来の低栄養・フレイルリスク評価指標「rRAFU®」を組み合わせています。

参加者は、「rRAFU®」の質問に回答し、その結果を通じて自身の将来フレイルリスクを把握するとともに、アプリが提案する食事や運動などの生活改善プランを自ら選択し、日常生活の中で実行・継続することができます。本アプリは、富士通のAI技術を活用することで、参加者自身が行動の記録や振り返りを通じて、無理なくセルフケアに取り組める仕組みを提供します。

■実証の概要

対象者：川崎市在住の60歳以上の男女

人数：約240名

期間（予定）：2026年2月～2026年6月

今回の取り組みでは「rRAFU®」による評価とその結果のフィードバックを行い、さらに生活改善プランを提供することで、フレイル予防に関する行動変容の促進の有効性を検証します。

参加者は評価結果を踏まえ、食事や運動などの生活改善プランの中から取り組みやすい内容を自ら選択します。富士通のAI技術により、参加者個々の活動特性に応じて、生活改善プランの実施をメールで促すことで、日常生活の中で無理なく実行および継続を支援します。

参加者は約3カ月間の実施期間を経て、取り組んだ内容やその後の変化を振り返り、行動の実現性や継続性について評価します。本実証実験を通じて、参加者はこれまで自覚しにくかった将来の低栄養・フレイルリスクへの理解を深めるとともに、生活改善に向けた行動を無理なく始め、継続するきっかけにつながることを目指します。

各社の役割：

明治は、将来の低栄養・フレイルリスク評価指標「rRAFU®」を提供するとともに、評価結果を生活改善につなげる仕組みの検討および実証全体の企画を担います。富士通は、AI技術を活用したアプリの構築および運用を担当します。

全体像とサービスフローのイメージ

■今後の展望

明治と富士通は、本実証実験で得られる知見を今後の社会実装に生かし、フレイル予防をはじめとした健康課題への対応を進めていきます。また、本取り組みを通じて、人々の健康で安心な生活に貢献していきます。