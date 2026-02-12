卵・乳アレルギーがあるお子様も、みんな一緒においしく食べられる！ 『水だけでやわもちホットケーキの素』 2026年3月1日（日）発売 こだわりの配合で卵・牛乳を使わずふっくら、やわらかもちもち、やさしい甘さを実現 水だけで作れるのでコスパも納得！



昭和産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員 塚越英行）は、原材料、調理工程ともに卵・乳成分を使わず、水だけでふんわりおいしいホットケーキが作れる『水だけでやわもちホットケーキの素』を、2026年3月1日（日）より全国の取り扱い各店にて発売します。

水だけでやわもちホットケーキの素

お子様の食物アレルギー上位に挙がる卵と牛乳。ホットケーキはお子様が大好きなスイーツですが、卵と牛乳を使わないとふんわりしない、おいしくないなどの不満の声も聞かれます。ホットケーキは、ふんわり食感が好まれ、しっとりもちもち食感が最近のトレンド。そこで、原材料、調理工程ともに卵・乳成分を使わず、かつ、ホットケーキのニーズにマッチした食感や味わいを実現する商品を開発しました。

『水だけでやわもちホットケーキの素』は、原材料に卵・乳成分を不使用。穀物のプロフェッショナルの知識と技術力を生かしたこだわりの配合で、調理時の卵・牛乳も不要、水で溶いて焼くだけで、ふんわり、やわもち食感を実現しました。生地自体にほんのりやさしい甘さがあるのも特長です。

おやつ時間にホットケーキを作る時、卵・乳アレルギーがあるお子様だけ別のものを用意する、といったことも不要。『水だけでやわもちホットケーキの素』は、お友達やご家族みんなで同じものを食べられる楽しさ、おいしさを追求しました。

商品特長

１． 卵・乳アレルギーに対応 原材料・調理ともに卵・乳成分不使用

本商品は、原材料に卵・乳成分を不使用。本品製造工場では、調理工程においても卵・牛乳が不要で、「水で溶いて焼くだけ」で、おいしいホットケーキが作れるミックスです。卵・乳アレルギーのお子様でも安心してお召し上がりいただけます。

２．ふんわり、やわもち、やさしい甘さ！

こだわり配合で、水だけなのに美味しさと食感を実現

小麦粉の選定から試行錯誤を繰り返し、厳選した原料を絶妙なバランスで配合することで、水だけで、「ふっくら膨らむ」「やわらかく、もちもちとした食感と口どけ」「やさしい甘さ」を実現。多くの方に満足いただける品質に仕上げました。

３．水だけで作れるので、簡便・時短・コスパも納得

水で混ぜるだけなので時短・簡単に調理ができます。また、災害時や材料が手に入りにくい時でも、卵、牛乳を使用せず作れるので経済性にも配慮した商品です。

※1年間保存可能 災害時、自宅避難での非常食として役立ちます。

商品開発の背景について





『水だけでやわもちホットケーキの素』商品概要