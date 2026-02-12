社会インフラ老朽化が需要を加速：AI異常検知時代の傾斜計市場、2031年7.61億米ドル予測
傾斜計とは、物体や構造物の傾斜角度や傾きの変化を計測する機器である。機械式、光学式、電気式など多様な原理を利用し、重力方向に対する相対的な角度変化を検出する。高い測定精度と長期的な安定性を備え、振動や温度変化に対する耐性にも優れるため、定常的な状態監視から動的な変化計測まで幅広く対応可能。土木・建築分野の構造物維持管理、鉱山や工場の設備監視、輸送機器の姿勢制御など、安全性と精度が要求される場面で不可欠な役割を果たす。
近年、社会インフラの高齢化と構造物の大型化に伴い、傾斜計の重要性がますます高まっている。土木工事現場では、建設中の橋梁やダムの微小な傾き変化をリアルタイムで計測することで、施工精度の確保と災害予防に寄与する。建築分野においては、既存ビルの老朽化に伴う経年変化を追跡し、改修計画の立案に必要なデータを提供する。さらに、ロボットや無人搬送機の姿勢制御、農業機械の整地精度管理など、産業機械の自動化にも応用範囲が広がっており、単なる計測機器からシステム制御の基盤技術へと位置付けが変化している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界傾斜計市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/582814/inclinometers--tiltmeters）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバル傾斜計市場規模は7.61億米ドルに達すると予測されている。
図. 傾斜計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341567/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341567/images/bodyimage2】
図. 世界の傾斜計市場におけるトップ25企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、傾斜計の世界的な主要製造業者には、OYO Corporation、TE Connectivity、Rieker、Bosch、Jewell Instruments、Beijing Liuhe Greatness Technology、Vigor Technology、Kubler、Posital (FRABA)、Shanghai Zhichuan Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約27.0%の市場シェアを持っていた。
傾斜計が活用される産業には、土木・建築、鉱業、製造業、物流など多岐にわたる。これらの分野に共通する動向として、計測データのリアルタイム化とネットワーク化が挙げられる。従来は単体での計測が中心であったが、近年では IoT 技術との融合により、複数の傾斜計を統合した監視システムが普及し始めている。これにより、広範囲に分布する構造物の状態を一括管理することが可能となり、維持管理の効率化と早期異常検知が実現される。また、クロスインダストリーの視点からは、医療機器の精密位置調整や宇宙機器の姿勢制御など、高機能化に伴う新たな応用領域が開拓されている。
傾斜計市場における競争優位性は、測定精度、環境耐性、データ通信の安定性が鍵となる。高精度を求める分野では、温度ドリフトの低減や長期安定性を実現する技術が重視され、一方で産業現場では頑丈な構造と低コストが要求される。企業間では、これらのニーズに応じた製品ラインアップの差別化を図っており、一部のメーカーは無線通信機能や省電力設計を統合することで、IoT システムとの親和性を高めている。技術革新の流れとしては、MEMS（微小電気機械システム）技術の進展により、小型化と低価格化が推進され、従来は高コストだった精密計測が中堅現場でも導入可能となる趨勢にある。
