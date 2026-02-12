インドのキノコ市場は、健康意識、都市農業、料理の革新により、2035年までにほぼ倍増すると予想されています。
インドのキノコ市場は、食習慣の変化、健康意識の高まり、そして近代的な栽培方法の導入拡大を反映し、力強い成長期を迎えています。市場規模は2025年に16億1,089万米ドルと評価され、2035年には30億2,386万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大すると見込まれています。
この持続的な成長により、キノコはインドの農業食品エコシステムにおいて、国内消費と進化するサプライチェーン能力の両方に支えられ、最も急速に成長しているセグメントの一つとなっています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/india-mushroom-market
健康意識の高まりがインドにおけるキノコ消費を加速
栄養価が高く、低カロリーで植物由来の食品への嗜好の高まりは、インドのキノコ市場を牽引する重要な要因です。キノコは、高タンパク質、食物繊維、ビタミンB群やビタミンDなどの必須ビタミン、そして抗酸化作用が広く知られています。ライフスタイルに関連した健康問題が増加するにつれ、都市部および準都市部の消費者は、免疫力、体重管理、そして健康全般をサポートする機能性食品を積極的に求めています。
ベジタリアンやフレキシタリアンの食生活の人気の高まりが需要をさらに押し上げており、キノコは食感とうま味のある風味から、天然の肉代替品としてますます位置づけられています。
商業栽培と管理型農業の拡大
キノコ栽培における技術革新は、市場の成長を形作る上で重要な役割を果たしています。気候制御された栽培室や改良された培地技術を含む管理環境農業の導入により、収穫量の安定性が向上し、季節依存度が低減しました。これらの革新により、インド全土で通年生産が可能になり、供給の信頼性が向上しています。
さらに、初期投資が少なく、収穫サイクルが短いことから、キノコ栽培は中小規模農家にとって魅力的な収入源となっています。政府主導の取り組み、研修プログラム、農業補助金は、特に農村部や都市周辺地域におけるキノコ栽培の普及をさらに促進しています。
きのこの品種の多様化が市場見通しを強化
手頃な価格と馴染みやすさから、マッシュルームは依然として消費の主流を占めていますが、ヒラタケ、シイタケ、ミルキーマッシュルーム、エノキタケといった特産品やエキゾチックなきのこの需要も着実に増加しています。この変化は、高級外食産業の需要、グルメ料理のトレンド、そして国際的な料理への露出の増加によって推進されています。
調理済み食品、加工食品、栄養補助食品、栄養補助食品などにおけるきのこの使用拡大も新たな収益源を開拓し、長期的な市場拡大に貢献しています。
外食産業の成長と食の嗜好の変化が需要を押し上げる
急速に進化するインドの外食産業は、きのこ市場の成長に大きく貢献しています。クイックサービスレストラン、クラウドキッチン、カフェ、そして組織化された飲食店の拡大により、ピザ、カレー、炒め物、ハンバーガー、フュージョン料理など、きのこ料理の使用が大幅に増加しています。
都市部の消費者は、世界中の料理を試す機会が増えており、日常の料理だけでなく、高級レストランでの食事にもキノコを取り入れる機会が増えています。この傾向は、コールドチェーンインフラと流通網の整備によって支えられており、鮮度と保存期間の向上が保証されています。
完全なレポートのコピーを入手するには、次のリンクをクリックしてください: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/india-mushroom-market
この持続的な成長により、キノコはインドの農業食品エコシステムにおいて、国内消費と進化するサプライチェーン能力の両方に支えられ、最も急速に成長しているセグメントの一つとなっています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/india-mushroom-market
健康意識の高まりがインドにおけるキノコ消費を加速
栄養価が高く、低カロリーで植物由来の食品への嗜好の高まりは、インドのキノコ市場を牽引する重要な要因です。キノコは、高タンパク質、食物繊維、ビタミンB群やビタミンDなどの必須ビタミン、そして抗酸化作用が広く知られています。ライフスタイルに関連した健康問題が増加するにつれ、都市部および準都市部の消費者は、免疫力、体重管理、そして健康全般をサポートする機能性食品を積極的に求めています。
ベジタリアンやフレキシタリアンの食生活の人気の高まりが需要をさらに押し上げており、キノコは食感とうま味のある風味から、天然の肉代替品としてますます位置づけられています。
商業栽培と管理型農業の拡大
キノコ栽培における技術革新は、市場の成長を形作る上で重要な役割を果たしています。気候制御された栽培室や改良された培地技術を含む管理環境農業の導入により、収穫量の安定性が向上し、季節依存度が低減しました。これらの革新により、インド全土で通年生産が可能になり、供給の信頼性が向上しています。
さらに、初期投資が少なく、収穫サイクルが短いことから、キノコ栽培は中小規模農家にとって魅力的な収入源となっています。政府主導の取り組み、研修プログラム、農業補助金は、特に農村部や都市周辺地域におけるキノコ栽培の普及をさらに促進しています。
きのこの品種の多様化が市場見通しを強化
手頃な価格と馴染みやすさから、マッシュルームは依然として消費の主流を占めていますが、ヒラタケ、シイタケ、ミルキーマッシュルーム、エノキタケといった特産品やエキゾチックなきのこの需要も着実に増加しています。この変化は、高級外食産業の需要、グルメ料理のトレンド、そして国際的な料理への露出の増加によって推進されています。
調理済み食品、加工食品、栄養補助食品、栄養補助食品などにおけるきのこの使用拡大も新たな収益源を開拓し、長期的な市場拡大に貢献しています。
外食産業の成長と食の嗜好の変化が需要を押し上げる
急速に進化するインドの外食産業は、きのこ市場の成長に大きく貢献しています。クイックサービスレストラン、クラウドキッチン、カフェ、そして組織化された飲食店の拡大により、ピザ、カレー、炒め物、ハンバーガー、フュージョン料理など、きのこ料理の使用が大幅に増加しています。
都市部の消費者は、世界中の料理を試す機会が増えており、日常の料理だけでなく、高級レストランでの食事にもキノコを取り入れる機会が増えています。この傾向は、コールドチェーンインフラと流通網の整備によって支えられており、鮮度と保存期間の向上が保証されています。
完全なレポートのコピーを入手するには、次のリンクをクリックしてください: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/india-mushroom-market