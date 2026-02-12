和文化の伝統技術や新たな才能の結集！「第6回日本和文化グランプリ」本日より公募開始 ～21カテゴリーの優秀賞と「学生最優秀賞」、さらに「企業賞」も設置し支援を拡大
一般社団法人日本和文化振興プロジェクト（JCPP）（所在地：東京都中央区）は、2026年2月12日より、「第6回日本和文化グランプリ」の公募を開始いたします。
本グランプリは、伝統から革新まで幅広く「和文化」の活動を表彰・支援するものです。昨年度に続き、多様な才能を評価する21カテゴリーの優秀賞を設置。さらに、ユナイテッドアローズ、PDS HOTELS、きものの森といった協賛企業による「企業賞」を設けることで、受賞者と産業界を直接結びつけ、持続的な活動を強力に後押しします。受賞者の作品はは、今までの東京都以外のエリアの展示を予定。他、海外向けサイトを通じた世界発信など、一過性の表彰に留まらない具体的な支援を提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/337649/images/bodyimage1】
【第6回日本和文化グランプリ 実施概要】
● 応募期間： 2026年2月12日（木）～ 2026年5月31日（日）
● 出品登録料： 一般：10,000円 / 学生：5,000円（一種につき）
● 公式サイト： https://jcpp.jp/award/award-gp6/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/337649/images/bodyimage2】
【対象ジャンル】
● 工芸・美術： 陶磁 / 金工 / 漆 / 木工 / 竹・籐・藤 / 硝子 / 和紙 / 七宝 / 皮革 / 人形 / 複合・新領域
● 衣： 服飾 / 染織 / テキスタイル / 装身具 / 服飾小物 / 複合・新領域
● 空間： 建築 / インテリア
● 活動： 和文化振興の企画・支援・プロデュース活動
● ライフスタイル： 日常生活に日本の伝統技術や文化を巧みに取り入れた作品
※複合・新領域とは （複数の素材の組合せ、または上記カテゴリに該当しない分野）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/337649/images/bodyimage3】
【各賞】
● グランプリ（1点）：副賞50万円
● 準グランプリ（1点）：副賞20万円
● 優秀賞（21点）： 副賞各10万円
● 企業賞： きものの森賞（副賞10万円）、PDS HOTELS賞（副賞10万円）、ユナイテッドアローズ賞（副賞10万円）
● 最優秀学生賞（1点）：副賞10万円
● 特別賞／奨励賞：若干名
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/337649/images/bodyimage4】
【審査委員】（五十音順、敬称略）
● 委員長
o 三田村 有純（東京藝術大学名誉教授 / 江戸蒔絵10代継承）
● 委員
o 秋元 梢（モデル）
o 秋元 雄史（東京藝術大学名誉教授 / 美術評論家）
o 上杉 孝久（上杉子爵家九代目当主）
o 大倉 源次郎（能楽小鼓方大倉流十六世宗家）
o 片平 秀貴（丸の内ブランドフォーラム代表）
o 須田 賢司（重要無形文化財「木工芸」保持者）
o 外舘 和子（多摩美術大学 教授、工芸史家）
o 富川 匡子（株式会社emu 代表取締役社長）
o ノルベール ルレ（LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン合同会社 社長）
o 堀越 英嗣（芝浦工業大学名誉教授 / 東京藝術大学客員教授 / 建築家）
【団体の取組と今後の展望】
日本和文化グランプリは、JCPP理事会および事務局が企画・制度設計・運営方針を担い、和文化の理念と社会的意義を踏まえた厳正な運営を行ってまいりました。
審査においては、専門家による厳正な評価を通じて、グランプリの信頼性と質の向上に努めています。
和文化の振興においては、企業や団体の活動が広報や経営方針に左右され、継続性に課題を抱えるケースも少なくありません。JCPPは、こうした課題を乗り越えるため、非営利団体として透明性の高い運営を行い、公益性と持続性を両立させながら、和文化の本質を次世代へとつなぐプラットフォームとしての役割を担います。
【団体の取組と今後の展望】
