シャンパンブランド【4 Leaf Clover（4リーフクローバー）】から圧倒的な存在感を放つ「ラディアント・ケースセット」5種の発売を開始いたします。
株式会社GREEN RUSH BY WEEDより、シャンパンのブランド「4リーフクローバー」から「ラディアント・ケースセット」を2026年2月12日（木）より発売いたします。
ブランドの象徴『四つ葉のクローバー』その花言葉は『幸運』。エレガントかつシンプルで洗練されたデザインは空間を素敵に彩ります。ラインナップはブリュット、ドゥミ・セック、ロゼ・ブリュット、ミレジム・2014・ブリュット、ブラン・ド・ブラン・2017・ブリュットの5種類展開です。
■Radiant Case（ラディアント・ケース）
光の加減で移ろいゆくラディアント・ケースは、繊細に散りばめられた蝶々と四つ葉のクローバーが優雅に映える特別なデザイン。見るたびに幸運が訪れるような、祝福と希望に満ちた輝きを放ちます。 このケースは、4 Leaf Cloverシャンパンボトルを収めるために設計された専用ケースです。特別なシーンや大切な人へのギフトに、記憶に残る贅沢なひとときをお届けします。
この機会に是非とも4リーフクローバーをお試しいただけたら幸いと存じます。
≪4リーフクローバー公式サイト≫
https://www.4leafclover.wine/
4 Leaf Clover（4リーフクローバー）の商品ラインナップは、社内での商品企画開発者との幾度にも渉る検討を経て、お客様に本当に喜んでいただける製品のご提案に努めております。
≪商品情報≫
■4 Leaf Clover Radiant Case Set（4リーフクローバー・ラディアント・ケースセット）
750ml／アルコール度数12%
・ブリュット／35,200円（税込）
・ドゥミ・セック／40,700円（税込）
・ロゼ・ブリュット／44,000円（税込）
・ミレジム・2014・ブリュット／55,000円（税込）
・ブラン・ド・ブラン・2017・ブリュット／60,500円（税込）
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.4leafclover.wine
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
