ホラーゲーム『 Manny’s（マニーズ）』 Nintendo SwitchTM版、本日発売！ PlayStationTM5版、Xbox Series X|S版の発売も決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341564/images/bodyimage1】
あまた株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：髙橋宏典）は、当社が運営するインディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』より、インディーゲームディベロッパーBonemeal Productionsが手掛けたホラーゲーム『Manny’s（マニーズ）』をNintendo SwitchTMにて配信を開始したことをお知らせいたします。
『Manny’s』とは？
インディーゲームディベロッパーであるBonemeal Productionsが手掛けたサバイバルホラーアドベンチャーゲーム『Manny’s（マニーズ）』は、2023年10月にSteamで発売されました。まるで一本のホラー映画のような息をのむ展開が、Steam版で「非常に好評」（2026年1月現在でレビューの92%が好評）という高評価を獲得しています。
本作のシュールで恐ろしい世界観と魅力的なキャラクターは、国内外のゲーム実況コミュニティで人気コンテンツとなり、再生数数百万回に上る動画が多数配信されています。
また、SNS（Xなど）では、「#Mannys」や「#マニーズ」のハッシュタグとともにファンアートの投稿が絶えず、熱狂的な支持を集め続けています。
この度、『Manny’s（マニーズ）』を、より多くの方に遊んでいただけるよう、2月12日に、Nintendo SwitchTM版の配信を開始しました。また、PlayStationTM5版、Xbox Series X|S版についても、2026年中に配信を予定しており、本日ストアページをオープンいたしました。
ストーリー
月のでない夜、小さな無人島に一人取り残された漂流者は、飢えに耐えかねて倒れ込んだ。ここまでかと目を閉じたその時、眩い光が彼の瞼をこじ開ける。
- そこには、あるはずのないファストフード店が...
店内で彼を待ち受けるのは、スマイル満点の従業員、血に飢えた常連客、そして地下から聞こえる唸り声...。
ここは、人喰いレストラン『 Manny’s（マニーズ）』。
喰うか喰われるか、果たして漂流者が辿る運命とは...？
◆Nintendo e-Shop
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000111271
◆PlayStationTM Store
https://store.playstation.com/concept/10017338
◆Microsoft Store
https://www.microsoft.com/store/apps/9NNRFPXNQKQQ
◆トレーラームービー
https://youtu.be/vSpprsyM4XE
■開発者『Bonemeal Productions』Bonesaw氏コメント
AMATA Gamesの熱意あふれるスタッフの皆さんとお仕事ができて、本当に感激しています。
彼らはこれまで多くの作品をコンソールへ移植し、たくさんのファンを喜ばせてきました。
『Manny’s（マニーズ）』がさらに多くの人々に届くと思うと、ワクワクしてなりません。
ぜひゲームを楽しんでください！
■『Manny’s』ゲーム概要
タイトル：Manny’s（マニーズ）
ジャンル：サバイバルホラーアドベンチャーゲーム
対応機種： Nintendo SwitchTM、PlayStationTM5、Xbox Series X|S（Xbox Play Anywhere対応）
配信ストア： Nintendo e-shop、PlayStation Store、Microsoft Store
プレイ人数：1人
対応言語：日本語、英語、フランス語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、中国語簡体字、スペイン語、インドネシア語
価格：1,120円(税込)～（ストア・地域により価格が異なる場合があります。）
発売日：Nintendo SwitchTM、2026年2月12日
PlayStationTM5、Xbox Series X|S、2026年中
レーティング：IARC 12+
開発：Bonemeal Productions
配信：AMATA Games
公式サイト(AMATA Games)：https://amata.games/game/mannys/
著作権表記：(C) Bonemeal Productions Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
あまた株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：髙橋宏典）は、当社が運営するインディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』より、インディーゲームディベロッパーBonemeal Productionsが手掛けたホラーゲーム『Manny’s（マニーズ）』をNintendo SwitchTMにて配信を開始したことをお知らせいたします。
『Manny’s』とは？
インディーゲームディベロッパーであるBonemeal Productionsが手掛けたサバイバルホラーアドベンチャーゲーム『Manny’s（マニーズ）』は、2023年10月にSteamで発売されました。まるで一本のホラー映画のような息をのむ展開が、Steam版で「非常に好評」（2026年1月現在でレビューの92%が好評）という高評価を獲得しています。
本作のシュールで恐ろしい世界観と魅力的なキャラクターは、国内外のゲーム実況コミュニティで人気コンテンツとなり、再生数数百万回に上る動画が多数配信されています。
また、SNS（Xなど）では、「#Mannys」や「#マニーズ」のハッシュタグとともにファンアートの投稿が絶えず、熱狂的な支持を集め続けています。
この度、『Manny’s（マニーズ）』を、より多くの方に遊んでいただけるよう、2月12日に、Nintendo SwitchTM版の配信を開始しました。また、PlayStationTM5版、Xbox Series X|S版についても、2026年中に配信を予定しており、本日ストアページをオープンいたしました。
ストーリー
月のでない夜、小さな無人島に一人取り残された漂流者は、飢えに耐えかねて倒れ込んだ。ここまでかと目を閉じたその時、眩い光が彼の瞼をこじ開ける。
- そこには、あるはずのないファストフード店が...
店内で彼を待ち受けるのは、スマイル満点の従業員、血に飢えた常連客、そして地下から聞こえる唸り声...。
ここは、人喰いレストラン『 Manny’s（マニーズ）』。
喰うか喰われるか、果たして漂流者が辿る運命とは...？
◆Nintendo e-Shop
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000111271
◆PlayStationTM Store
https://store.playstation.com/concept/10017338
◆Microsoft Store
https://www.microsoft.com/store/apps/9NNRFPXNQKQQ
◆トレーラームービー
https://youtu.be/vSpprsyM4XE
■開発者『Bonemeal Productions』Bonesaw氏コメント
AMATA Gamesの熱意あふれるスタッフの皆さんとお仕事ができて、本当に感激しています。
彼らはこれまで多くの作品をコンソールへ移植し、たくさんのファンを喜ばせてきました。
『Manny’s（マニーズ）』がさらに多くの人々に届くと思うと、ワクワクしてなりません。
ぜひゲームを楽しんでください！
■『Manny’s』ゲーム概要
タイトル：Manny’s（マニーズ）
ジャンル：サバイバルホラーアドベンチャーゲーム
対応機種： Nintendo SwitchTM、PlayStationTM5、Xbox Series X|S（Xbox Play Anywhere対応）
配信ストア： Nintendo e-shop、PlayStation Store、Microsoft Store
プレイ人数：1人
対応言語：日本語、英語、フランス語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、中国語簡体字、スペイン語、インドネシア語
価格：1,120円(税込)～（ストア・地域により価格が異なる場合があります。）
発売日：Nintendo SwitchTM、2026年2月12日
PlayStationTM5、Xbox Series X|S、2026年中
レーティング：IARC 12+
開発：Bonemeal Productions
配信：AMATA Games
公式サイト(AMATA Games)：https://amata.games/game/mannys/
著作権表記：(C) Bonemeal Productions Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
プレスリリース詳細へ