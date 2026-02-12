TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』初となるLINE着せかえがインクルーズより2点同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』のLINE着せかえを2026年2月12日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341465/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341465/images/bodyimage2】
TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』初となるLINE着せかえの第1弾と第2弾が、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始いたしました。是非、LINE着せかえでもTVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】ゲーセン少女と異文化交流 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=0d9ba424-4aa9-42ff-9af1-0b3adc794156
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
【タイトル】ゲーセン少女と異文化交流 Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=bfa73079-3b11-4290-9221-c2b85df346f4
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』
ゲームセンターで始まる“言葉を超えたコミュニケーション”を描く異文化交流コメディ。
クレーンゲームや対戦ゲームをきっかけに広がる、笑って癒やされる日常が魅力の作品です。
【OFFICIAL SITE】https://gacen-girl-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/GaCenGirl_Anime
(C)安原宏和／KADOKAWA／ゲーセン少女と異文化交流会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
