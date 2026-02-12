令和８年度 組織改正について

“あまがさき“を次のステージへ進めるため、以下の３つのポイントをテーマに、令和８年度向けの組織改正を行います。

１ 組織改正の主なポイント

⑴ 将来世代に責任を果たす政策・財政一体局への再編

政策部門（総合政策局）、財政部門・技術監理部門（資産統括局）、ＤＸ推進部門（総務局）を企画財政

局（総合政策局を改称）へ集約し、政策・財政の連動強化により、目まぐるしく変化する社会経済情勢へ

迅速に対応し、未来を見据えた政策を展開します。

⑵ 「デジタル×市役所」で、市民利便性を追求する組織へ

企画財政局の担当局として、デジタル戦略担当局及びデジタル戦略部を新設し、専門性と機動性を発揮

することにより、あらゆる施策にデジタルの視点を浸透させ、市民が利便性を実感できる市役所を目指し

ます。

⑶地域力をさらに高め、豊かさを支える地域振興体制へ

協働部門、文化・人権部門及び地域部門を集約した地域協働局を新設し、地域と行政、行政内部の横断

的な総合調整機能の強化により、顔の見える関係・つながりをさらに強め、地域力で豊かさを感じられる

尼崎を目指します。

２ 施行日

令和８年４月１日

３ 関係資料

⑴ 令和８年度 組織改正のポイント

⑵ 令和８年度 組織改正新旧対照表