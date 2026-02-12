株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）守口店にて「春の北海道大物産展」を開催いたします。本催事では北海道の厳選食材や名産品・ご当地グルメなど約45店舗が出店いたします。

開催概要

場所：

京阪百貨店 守口店 8階大催事場

期間：

2026年２月19日（木）～2月24日（火）

営業時間：

各日 午前10時～午後７時 ※最終日は午後6時閉場イートインのオーダーストップは閉場の15分前です。

道内人気のバター特集！

地元で大人気のパティスリーから自慢のシュークリームを実演販売！初登場/実演札幌＜お菓子のドルチェヴィータ＞ブリュレDEシュ１個 648円（税込）

ふわふわもちもちのドーナツの中に北海道産バターと十勝産のあんこがたっぷり入った人気商品！初登場/実演札幌＜雪美堂＞北海道生クリーム1個 432円（税込）禁断のあんバター1個 459円（税込）

北海道産のりんごをたっぷりと詰めた、バターの香りが漂う自慢のアップルパイ。実演札幌＜パイクイーン＞アップルパイ１個 454円（税込）

こだわりのチーズ特集！

ホクホクのじゃがいもにとろけるカマンベールチーズの贅沢コロッケ！実演札幌＜じゃがいもHOUSE＞北海道カマンベールとつぶつぶコーンのクリームコロッケ1個 519円（税込）※各日数量限定チーズポテトコロッケ1個 369円（税込）

芳醇で香り高く、まろやかな味わいが特徴のこだわりチーズが勢揃い！河東郡＜十勝プライド＞大地のほっぺ ミニ180ｇ 1,350円（税込）ブリ・ド・トカチ120ｇ 1,350円（税込）

京阪百貨店 初登場！札幌味噌ラーメン

ラーメン激戦区札幌すすきの今話題の行列店！初登場札幌＜札幌らーめん輝風＞スペシャルトッピング元祖味噌バターコーンらーめん1杯 1,391円（税込）

特別ご奉仕！ 各日各品30折限定 1,080円弁当 ※お一人様1折限り