ラナ エンタテインメント株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：西村 元希)は、ドライビングマジック×日本自動車大学校のマシンをモデルとした、『トミカ OHLINS CIVIC NATS #072 ホンダ シビック TYPE R』の予約受付を、応援型通販サイト サポルト店舗( https://www.supporto.click/ )にて、2026年2月13日(金)17時から開始いたします。





バナー画像





本商品は、日本のレーシングドライバー山野 哲也が主宰するドライビングマジック社が日本自動車大学校とタッグを組み挑戦している、ENEOSスーパー耐久シリーズ Empowered by BRIDGESTONEにて、ST-2クラスにシリーズ参戦中の競技車両「OHLINS CIVIC NATS 72号車」をモチーフとしており、タンポ＆UV印刷の技術によって再現された細かなグラフィックやスポンサーロゴなど、ディテールにこだわった仕上がりとなっています。





ダイキャスト製ミニカー「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)の基本の遊びである「手ころがし」の走行性能はお子様にはもちろん、大人のコレクター心も擽る完成度となっています。人気商品の為お見逃しなく！





商品の発売は2026年4月上旬～2026年5月下旬頃を予定しており、直接のご購入は「ドライビングマジック×日本自動車大学校」が参戦している競技カテゴリー※での物販会場や、国内各地のサーキット会場で行われる自動車関連イベントのほか、ラナ エンタテインメントが運営する応援・通販ECサイト「サポルト」を予定しています。





※2026年もスーパー耐久シリーズに参戦予定。年間スケジュールはチームの公式発表をお待ちください。









■商品画像

トミカ OHLINS CIVIC NATS #072 ホンダ シビック TYPE R

商品一覧









■実車

OHLINS CIVIC NATS 72号車

実車画像1





実車画像2





実車画像3









■ドライビングマジック×日本自動車大学校

RNATSバナー





日本のレーシングドライバー山野 哲也が主宰するドライビングマジック社が、日本自動車大学校とタッグを組み、毎年入れ替わる学生がメカニックを担い車両製作を行うなど、チーム一丸となって戦うレーシングチーム。

2024年にはスーパー耐久シリーズのST-2クラスに新たな参戦車両となったホンダシビックタイプRを駆り、シリーズ3位を獲得。翌2025年には開幕戦モビリティリゾートもてぎで初のポールポジションを獲得、続く富士24時間耐久レースでは金井 亮忠、山野 哲也、野島 俊哉、山崎 一平、大津 弘樹という布陣で初制覇。さらにスポーツランドSUGOではグループ2レースで総合優勝を飾りました。

サクセスウェイトが増加するなか着実なレース展開を披露し、2025シリーズではシリーズチャンピオンに輝きました。









■ラナ エンタテインメント株式会社

ラナエンタテインメント企業ロゴ





ラナ エンタテインメント株式会社は、1994年からモータースポーツのプロデュース活動を行い、ウルトラマンレーシングチームをはじめ、阪神タイガースレーシングチームやDisney/Pixarの人気アニメーション作品、トイストーリーやカーズといったキャラクターをモチーフにモータースポーツとのプロモーションタイアップを実現し、多くの注目を集めてきた。2010年より『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とプロモーションタイアップしたレーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」を結成し、現在も活動を続けている。2025年には老舗ミニカーブランド「EBBRO」の商標を取得し、リブランディング計画を進行している。









■トミカについて

「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。

今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台(2024年12月時点)を超えています。





公式サイト http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/









■取扱い店舗

ECサポルトバナー





プロジェクト応援型通販サイト“サポルト”

https://supporto.click/









■商品概要

商品画像





商品名 ：トミカ OHLINS CIVIC NATS #072 ホンダ シビック TYPE R

カラー ：イエロー

コード ：4904790629907

外箱 ：80×40×27mm

素材 ：亜鉛合金、ABS、MABS

製造元 ：株式会社タカラトミーアーツ

販売元 ：ラナエンタテインメント株式会社

価格 ：1,500円(税込)

対象年齢：3歳以上





2025 (C)NATS (C)TOMY