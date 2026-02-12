【成果が止まるインサイドセールスの共通点】属人化とKPI設計が招く停滞の正体

■ なぜ成果が伸びないのか

インサイドセールス（IS）を導入する企業は年々増えていますが、

「立ち上げ当初は成果が出ていたものの、途中から伸び悩んでいる」

「活動量は確保しているのに、商談や受注につながらない」

といった課題を抱えるケースは少なくありません。

こうした状況に対し、

個々の担当者のスキルや努力不足が原因と捉えられがちですが、

多くの場合、問題は人ではなく、組織や運用の構造にあります。

■ 成果が伸びないインサイドセールスに共通する状態

成果が停滞しているインサイドセールス組織では、

次のような状態が重なって見られます。

- KPIが架電数や接触数など「量」に偏っている- 商談化や受注につながる判断基準が曖昧- トークや対応方法が担当者ごとに属人化している- マーケティングやフィールドセールスとの連携が弱い

これらは一つひとつを見ると小さな課題に見えますが、

積み重なることで「やっているのに成果が出ない」状態を生み出します。

■ 問題は「人」ではなく「仕組み」にある

インサイドセールスが停滞すると、

「経験者を採用すべきではないか」

「担当者のスキルを高める必要があるのではないか」

といった対策が検討されがちです。

しかし実際には、

- 成果につながる行動が定義されていない- 良い事例や判断基準が組織に蓄積されない- 属人化によって再現性が確保できない

といった仕組みの不在が、成果を止めているケースが多く見られます。

■ 成果を再現するために必要な視点

本資料では、インサイドセールスの停滞を「担当者の問題」ではなく、

成果が再現されない構造の問題として捉えています。

重要なのは、短期的に数字を上げることではなく、

成果が安定して出続ける状態をどう設計するかという視点です。

そのために、行動・判断・連携を属人化させず、

組織として成果を積み上げていく考え方を整理しています。

■ 本資料で解説している内容

本資料では、以下の内容を具体的に解説しています。

- インサイドセールスが停滞する典型的なパターン- 成果を止めている構造的な原因の整理- 再現性を高めるKPI・運用設計の考え方- トークや判断を属人化させない仕組みづくり- 成果を立て直すための改善ステップ

個人の頑張りに依存せず、

組織として成果を出すための設計をまとめた内容です。

■ こんな方におすすめです

- インサイドセールスを導入したが成果が伸び悩んでいる- 数値は追っているが、商談・受注につながらない- IS組織の属人化や停滞に課題を感じている- 成果を再現できる仕組みを構築したい

無料相談のご案内

営業体制や商談創出に関する課題整理を目的とした無料相談も実施しています。

現状整理のみでもお気軽にご相談ください。

