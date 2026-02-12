【成果が止まるインサイドセールスの共通点】属人化とKPI設計が招く停滞の正体

■ なぜ成果が伸びないのか


インサイドセールス（IS）を導入する企業は年々増えていますが、
「立ち上げ当初は成果が出ていたものの、途中から伸び悩んでいる」
「活動量は確保しているのに、商談や受注につながらない」
といった課題を抱えるケースは少なくありません。



こうした状況に対し、
個々の担当者のスキルや努力不足が原因と捉えられがちですが、
多くの場合、問題は人ではなく、組織や運用の構造にあります。


■ 成果が伸びないインサイドセールスに共通する状態


成果が停滞しているインサイドセールス組織では、
次のような状態が重なって見られます。


- KPIが架電数や接触数など「量」に偏っている
- 商談化や受注につながる判断基準が曖昧
- トークや対応方法が担当者ごとに属人化している
- マーケティングやフィールドセールスとの連携が弱い

これらは一つひとつを見ると小さな課題に見えますが、
積み重なることで「やっているのに成果が出ない」状態を生み出します。


■ 問題は「人」ではなく「仕組み」にある


インサイドセールスが停滞すると、
「経験者を採用すべきではないか」
「担当者のスキルを高める必要があるのではないか」
といった対策が検討されがちです。



しかし実際には、


- 成果につながる行動が定義されていない
- 良い事例や判断基準が組織に蓄積されない
- 属人化によって再現性が確保できない

といった仕組みの不在が、成果を止めているケースが多く見られます。


■ 成果を再現するために必要な視点


本資料では、インサイドセールスの停滞を「担当者の問題」ではなく、
成果が再現されない構造の問題として捉えています。



重要なのは、短期的に数字を上げることではなく、
成果が安定して出続ける状態をどう設計するかという視点です。



そのために、行動・判断・連携を属人化させず、
組織として成果を積み上げていく考え方を整理しています。


■ 本資料で解説している内容


本資料では、以下の内容を具体的に解説しています。


- インサイドセールスが停滞する典型的なパターン
- 成果を止めている構造的な原因の整理
- 再現性を高めるKPI・運用設計の考え方
- トークや判断を属人化させない仕組みづくり
- 成果を立て直すための改善ステップ

個人の頑張りに依存せず、
組織として成果を出すための設計をまとめた内容です。


■ こんな方におすすめです


- インサイドセールスを導入したが成果が伸び悩んでいる
- 数値は追っているが、商談・受注につながらない
- IS組織の属人化や停滞に課題を感じている
- 成果を再現できる仕組みを構築したい

