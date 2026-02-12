成果報酬型テレアポ代行新サービス「地方求人媒体特化営業代行」開始のお知らせ

株式会社営業ハック

株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹田裕嗣）は、地方求人媒体特化営業代行サービスを新たに開始したことをお知らせします。

地方向け求人媒体／求人広告サービスを提供されている企業様へ（全国対応）

営業ハックは「テレアポ代行」を行っている会社です。

毎月1,000件以上の商談機会やリード情報の獲得を実現し、より良いご縁づくりのご支援を行っています。

地方の採用は、都市部と同じ打ち手をそのまま当てても成果が出にくいのが現実です。

理由はシンプルで、採用市場の構造（母集団・競合・応募導線・意思決定の早さ）が違うからです。

一方で、地方求人媒体の営業はアウトバウンドで狙いに行こうとしても、次の壁にぶつかりがちです。

- 採用担当につながらない（総務兼務／現場兼務が多い）- 「いつも同じ媒体」「地場の紹介」で固定化している- "応募が出ない理由"が複合的で、媒体提案が刺さりにくい- 求人を出したいが、原稿や運用に手が回らない- 「今は落ち着いてる」が多く、波に合わせた接点設計が必要

営業ハックは、泥臭いアウトバウンド（テレアポ）を主戦場にしているからこそ、

「地方の意思決定導線を前提に、つながる相手を特定する」→「採用の詰まりを短く言語化する」→「初回商談につながる打診を磨く」 を徹底してきました。

さらに現在は、トーク分析／通話結果の検証／業界・企業研究／訴求軸の整理などにAIも活用し、改善速度を上げています。

対応エリア（全国対応／47都道府県のご支援を目指します）

営業ハックは、全国対応で求人媒体の営業代行をご支援しています。

フルリモート体制で全国にメンバーが在籍しており、地域ごとの市場感（応募導線・意思決定の特徴・業種構造）を踏まえたアプローチ設計が可能です。

- 首都圏は全域で対応実績があります（網羅済み）- 私たちは、「47都道府県のご支援」を本気で目指しています- 地方も"点"ではなく"面"で支援領域を広げ、全国の採用課題の解決にコミットします

※支援実績のあるエリアは一例です。

例：北海道・静岡・石川・広島・愛媛など

地方採用の現状と、アウトバウンドが効果的な理由（地方ならではの勝ち筋）

地方は「採用が詰まった時だけ動く」傾向が強く、さらに採用担当が兼務で忙しいため、比較検討の時間が取りにくいケースが多いです。 つまり、地方で成果を出すには「媒体の良さ」ではなく、"採用が動く条件"を整理する商談設計が重要になります。

営業ハックでは「掲載しませんか？」の押し売りはしません。 採用の詰まりを分解し、最短で改善の一手が決まる入口を作り、必要なタイミングで相談が生まれる状態を作ります。

地方求人媒体で失注しやすいポイントと、解決の考え方

地方の採用は「母集団が少ない」前提があるため、媒体提案だけだと止まりやすいです。

営業ハックでは初回商談の目的を次に固定し、比較検討を前に進めます。

地方求人媒体で成果を出すために、私たちが狙う"相談のきっかけ"

- 目的：応募が出ない要因を分解する（認知・クリック・応募・面接・採用）- 成果：改善対象（媒体／原稿／運用／導線）と、最初の一手を決める- 判断材料：掲載単価ではなく「採用単価」「歩留まり」「改善優先度」を指標にする

地方求人媒体の電話は「求人広告どうですか？」では動きません。

刺さるのは、地方で起きやすい"採用の詰まり"の入口です。

- 求人は出しているが応募が集まらない（母集団が薄い）- 応募は来るが面接に来ない／採用決定しない（競合比較で負ける）- 職種によって採用難易度が高く、打ち手が分からない- 採用担当が総務・現場兼務で、運用や改善が回らない- いくつか媒体を使っているが、成果の良し悪しが整理できていない- 繁忙期やイベント前にだけ増員が必要（波動が大きい）

そして電話のゴールは「掲載提案」ではありません。

"現状（詰まり）と理想（採用したい状態）の差分"を言語化する場（初回商談）をいただくことです。

この設計が、地方求人媒体営業の商談創出における再現性になります。

地方求人媒体向けに、営業ハックが行うこと

1）ターゲット設計（誰に繋げるかを決める）

- 人事・採用担当だけでなく、総務兼務／現場責任者／店舗責任者も含めて直通導線をリサーチ- 代表番号突破前提の運用（受付突破トーク／取り次ぎ理由の整備）

2）入口設計（何の話で相談化するかを決める）

- 「応募不足」「面接不来」「採用決定しない」「運用崩れ」「繁忙期の波動」など、詰まりポイントを整理- 支援実績を「地域×職種×詰まり×改善の一手」の短い言い方に変換し、会話に実装

3）反応設計（断りを"情報"に変える）

「今の媒体で足りている」「採用は落ち着いている」を終了条件にしません。

採用計画／充足状況／詰まり工程／次の採用時期を確認し、次の接点に繋げる標準化を行います。

4）改善設計（週次で勝ちパターンに寄せる）

初回商談で確認すること（地方求人媒体）

- 反応ログから、刺さる切り口・刺さらない表現を抽出- スクリプトを週次で更新し、会話を短く強くしていく

初回商談では、次の整理を行い「改善の一手が決まる状態」を作ります。

営業ハックに依頼すると、最初の1ヶ月で何が起きるか（導入～改善の流れ）

- 採用したい職種と人数／採用期限（採用計画）- 現状の歩留まり（表示→クリック→応募→面接→採用）- 詰まり工程（どこで落ちているか）- 使っている媒体・運用状況（掲載・運用・原稿・導線）- 募集条件の制約（給与・勤務地・時間・資格など変えられない前提）- 地方ならではの競合状況（同職種の採用競合・時期・要件）- 次の一手（媒体変更／追加、原稿改善、運用改善、導線改善）の優先順位

「電話をかける」だけで終わらせず、"地方求人媒体の相談と商談が増える状態"を作るための設計→確認→実行→改善→安定化を5週で回します。

Week1：設計（勝ち筋の言語化と、狙い先の特定）

- 得意領域（地域・職種・業界）／改善事例・刺さる課題の棚卸し- ターゲット定義（採用担当／総務兼務／現場責任者）- 入口テーマ設計（応募不足・面接不来・採用決定不足・運用崩れ・波動）- 初回商談のゴール設計（詰まり工程の特定と改善優先度を決める場にする）

Week2：先方チェック・確認（認識合わせと、実行前の最終調整）

- 作成物共有（ターゲット／入口テーマ／スクリプト／切り返し方針）- 先方にて事実関係・表現・NGの確認（守秘・競合・言及不可事項など）- 対応範囲・優先度のすり合わせ（地域・職種・対象外・入口の優先順位）- 修正反映と最終確定（この設計で走れる状態にしてから開始）

Week3：実行（架電開始・反応取得・初回の改善）

- 確定スクリプトで架電開始- 断り理由・反応を収集（採用状況・詰まり工程・次期採用時期を情報化）- 早期に表現・入口テーマを修正

Week4：改善（勝ちパターンへの寄せ）

- 地域×業界×職種別に入口テーマを最適化- 切り返しを標準化（採用計画・詰まり工程・次期採用時期）- 商談化しやすい会話の型に寄せる

Week5：安定化（成果の再現性づくり）

こんな企業様・経営者の方におすすめです

代表プロフィール

- スクリプトを"短く強く"更新- 次月の改善方針を明確化（ターゲット／入口／トークの優先順位）- レポートで勝ち筋と次の打ち手を可視化- 全国対応で、地方採用企業の開拓を強化したい- 「掲載提案」ではなく「採用の詰まり整理」から商談を作りたい- 価格比較になりやすい営業から脱却し、改善提案で選ばれたい- 採用担当が兼務で忙しい企業に対し、短い会話で相談を生みたい- 首都圏は網羅済み。地方も拡張しながら「47都道府県のご支援」を本気で目指したい株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency