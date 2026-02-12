放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』、『メタルスラッグ3』コラボアップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）にて、2月11日（水）に、SNKの名作アクションゲーム『メタルスラッグ3』とのコラボアップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、『メタルスラッグ3』の人気キャラクターである「エリ・カサモト」、「マルコ・ロッシ」、「フィオ・ジェルミ」の3名が、新たなレジェンドファイターとして登場します。

「エリ・カサモト」と「マルコ・ロッシ」は、2月11日から3月11日まで開催される特別ピックアップ召喚イベントにて獲得できるチャンスがあり、「フィオ・ジェルミ」は2月15日よりラインナップに追加されます。

・新レジェンドファイター「エリ・カサモト」

・新レジェンドファイター「マルコ・ロッシ」

・新レジェンドファイター「フィオ・ジェルミ」

コラボ開催を記念し、3月11日までの期間限定で特別イベントやダンジョンも登場します。

■ 『メタルスラッグ3』コラボ記念ログインボーナス

イベント期間中にゲームにログインすることで報酬を獲得できます。1日目にはレジェンドファイター「マルコ・ロッシ」、7日目には『メタルスラッグ』の戦車をモチーフにしたLEペット「ミニスラッグ」を受け取ることができます。

■メタルスラッグ3コラボイベントダンジョン2種類＆イベント召喚

本イベントでは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』でおなじみのボスたちと共闘し、『メタルスラッグ3』の最終ボス「ルーツマーズ」をKOF風に再構築した「災いのルーツマーズ」に挑むスコアアタック型ダンジョンが登場します。スコアに応じてランキング報酬を獲得できるほか、デイリー報酬として「エアディフェンス」で使用できるイベント専用通貨が手に入ります。

「エアディフェンス」では、専用通貨を使用してイベント召喚に挑戦できます。召喚には、『メタルスラッグ3』のキャラクターである「ターマ・ロビング」、「ドナルド・モーデン」、「相川マドカ」がレジェンドサポーターとして登場するほか、人気キャラクターの「一文字百太郎」がユニークサポーターとしてラインナップされています。

「アサルトミッション」は、期間限定のタワー型イベントダンジョンとして登場します。各ステージをクリアすることで「MS3イベントファイタートークン」を獲得でき、コラボファイターの召喚に使用できます。

さらに、2月17日から3月11日までコラボアップデートにあわせて、新たなチャレンジダンジョンおよび復帰プレイヤー向けイベントも実施されます。新チャレンジダンジョン「カウントダウンオペレーション」では、最大25体のファイターの中から最大5つのデッキを戦略的に編成し、ボスに挑むタクティカルなバトル体験を楽しめます。

また、以前プレイしていたサーバーに復帰したプレイヤーは、14日間の復帰特典を受け取ることができます。別のサーバーへ移動して復帰する場合にも特別特典が用意されているので、ぜひゲームにログインをして確認してください。

本アップデートや開催中のイベントの詳細は、公式フォーラムよりご確認ください。

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/kofafk/list/67/1

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：2月11日（水）アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/kofafk/view/64/11152

『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

■『KOF ドットバトル』公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

■『KOF ドットバトル』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KOFAFK

■『KOF ドットバトル』公式X

https://x.com/kof_dot

『KOF ドットバトル』アプリダウンロード

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化した新しい放置系RPGです。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5のチーム戦によって、従来のKOFシリーズとは差別化された戦略的な戦闘システムを提供する予定です。誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2024 All Rights Reserved.

記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。