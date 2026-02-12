望海風斗 ビルボードライブ初登場の極上のステージ『MY HOME TOWN』を2月15日(日)放送！CSホームドラマチャンネル
ホームドラマチャンネル視聴方法はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/page/howto
ミュージカル俳優として様々な賞を受賞する元宝塚歌劇団雪組トップスター・望海風斗がビルボードライブに初登場！2003年宝塚歌劇団に入団。至宝と称される圧巻の歌唱力を武器に2017年から約3年9カ月の間、雪組男役トップスターとして多くのファンを虜にしてきた。2021年4月に『fff -フォルティッシッシモ-』『シルクロード～盗賊と宝石～』の東京公演千秋楽をもって退団すると、舞台を中心に活動の開拓が進む。昨年の頭にはブロードウェイ・ミュージカル『DREAMGIRLS』主演ディーナ・ジョーンズ役を見事に演じあげ、夏の『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』ではナイトクラブの花形スター・サティーン役として美声を響かせた彼女。ビルボードライブのステージで圧巻の歌声を響かせる、プレミアムな一夜を心ゆくまで堪能して。
（2023年11月4日／ビルボードライブ横浜 夜公演）
『MY HOME TOWN』詳細はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/S83914
望海風斗Billboard Liveコンサート『MY HOME TOWN』
CSホームドラマチャンネルで、2月15日(日)午後6:30放送！
ミュージカル俳優として様々な賞を受賞する元宝塚歌劇団雪組トップスター・望海風斗がビルボードライブに初登場！
2023年11月4日ビルボードライブ横浜にて開催された夜公演の模様をノーカットでお届け！
（2023年11月4日／ビルボードライブ横浜 夜公演）
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
録画に最適！本編中はノーCMで放送！
【ご視聴方法はこちら】https://www.homedrama-ch.com/page/howto