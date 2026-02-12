【福岡ソフトバンクホークス】2026シーズンはHAWKSベースボールパーク筑後開業10周年！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社⾧ CEO：後藤芳光）は、ファーム本拠地を筑後市へ移して開業した「HAWKSベースボールパーク筑後」が、2026年3月19日（木）に10周年を迎えることをお知らせします。

2016年の開業以来、筑後市および地域の皆さま、ファンの皆さまに支えられながら歩んできた10年間への感謝を込め、記念イベントや地域連携施策など、10周年を記念した各種施策を実施します。地域連携施策の一環として、子どもたちの夢や笑顔、絆を育み、健やかな成⾧を支えることを目的に筑後市が掲げる「ちくご市こどもの未来応援宣言」とも連携し、野球やスポーツを通じて次代を担う子どもたちを応援する活動を行います。

あわせて、筑後で積み重ねてきた育成の取り組みとその価値を今後も発信します。筑後開業10周年を節目に、次の10年も多くの方々と共に、野球を通じた挑戦を筑後から続けてまいります。

■筑後開業10周年ロゴ＋スローガン

10周年という節目を“到達点”ではなく、次の未来へ向かう新たなスタートとして捉え、この地から広がっていく挑戦と可能性をロゴと「この地から、羽ばたく。」というスローガンで表現しています。

また、周年ロゴは、地域連携として筑後七国の 7つの自治体への展開を予定しております。

【筑後七国】

九州新幹線筑後船小屋駅を中心地点として繋がる5市2町（柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町）。筑後七国活性化協議会は福岡ソフトバンクホークスと連携協定を結び、九州新幹線船小屋駅周辺の活性化やスポーツ振興、特産品のPR、ホークス応援活動を推進し、地域資源の活用や青少年の健全育成に取り組んでいます。

■筑後開業10周年記念イベント（予定）

＜筑後開業10周年セレモニー＞

開催日：3月20日（金・祝）

参加者：西田正治筑後市⾧、斉藤和巳2軍監督ほか（予定）

＜筑後市連携施策＞

ちくご市こどもの未来応援宣言と連携した施策を実施します。詳細はセレモニーで発表予定です。

＜パネル展示＞

HAWKSベースボールパーク筑後の歩みやホークス選手の活躍をパネル展と動画で振り返ります。

・常設展会場：九州新幹線 筑後船小屋駅（中二階）

・企画展会場：タマホーム スタジアム筑後、福岡県庁、筑後七国自治体各庁舎

＜装飾＞

HAWKSベースボールパーク筑後や筑後船小屋駅（新幹線・在来線）を10周年仕様の装飾で彩ります。

＜ファーム・リーグ ホーム開幕3 連戦イベント＞

開催日：3月20日（金・祝）～３月22日（日）阪神戦

内容：来場者全員に開業10周年記念アクリルキーホルダーを配布

※画像はイメージです。

＜ファン参加型企画＞

ファン参加型のイベントを開業10周年記念として実施します。

「フォ10デー（フォトデー）」

開催日：3月22日（日）阪神戦 試合終了後

内容：集合写真撮影、人文字

参加：2軍帯同首脳陣・選手（予定）

※各イベントの詳細は、決まり次第お知らせします。

■HAWKSベースボールパーク筑後の歩み

◇2013年8月：ファーム新本拠地用地の募集開始。

◇2013年12月：ファーム新本拠地の優先候補地に筑後市を選定。

◇2014年3月：ファーム新本拠地となる筑後市と調印式を実施。

◇2015年1月：ファーム新本拠地施設の工事着工開始、地鎮祭開催。

◇2015年9月：ファーム新本拠地の名称が「HAWKSベースボールパーク筑後」、メインスタジアムの

名称が「ホークススタジアム筑後」、サブグラウンドの名称が「ホークススタジアム筑後第二」に決定。

◇2015年11月：メインスタジアム名称が「タマホーム スタジアム筑後」に決定。

◇2016年2月：プレミアムシートの名称が「〈みずほ〉プレミアムシート」に決定。

◇2016年3月：「HAWKSベースボールパーク筑後」のキャラクターが「ひな丸」に決定。「HAWKSベースボールパーク筑後」竣工。「タマホーム スタジアム筑後」の除幕式を実施。19日に開業。

◇2017年2月：グループシートの名称が「関家具グループシート」に決定。

◇2017年8月：観客動員総累計が10万人を突破。

◇2018年3月：タマホーム スタジアム筑後で初の1軍オープン戦を開催。

◇2018年11月：プロ野球12球団合同トライアウトを開催。

◇2021年3月：開業5周年を迎え、パネル展示や記念グッズの販売、特別イベントを実施。

◇2022年11月：NPB史上初となる4軍制導入を発表。2023シーズンより育成システムを強化。

◇2023年2月：筑後で初となる春季キャンプがスタート。

◇2023年9月：若鷹寮の増築を実施。

◇2024年6月：最先端バーチャル打撃マシン「トラジェクトアーク」を先行導入。

◇2025年12月：タマホーム スタジアム筑後の人工芝の入れ替えを実施。

◇2026年3月19日：ファーム本拠地の筑後開業から10周年を迎える。