インクに染まる悪夢、再び――『BENDY: LONE WOLF（ベンディ：ローンウルフ）』孤高の狼が挑む、終わりなき恐怖のサバイバルホラー、2026年5月21日ついに登場!!

“インクに染まる悪夢”へ踏み込め――

サバイバルアドベンチャー『BENDY: Lone Wolf(R)』のパッケージ版が2026年5月21日、日本発売決定！

(C) Joey Drew Studios. All rights reserved.

シンガポール発 ― 2026年2月12日

Soft Source Pte Ltdは、Silver Liningおよび開発元Joey Drew Studiosとの協業により、スリリングなサバイバルアドベンチャー『BENDY: Lone Wolf(R)』のパッケージ版を、

2026年5月21日にPlayStation(R)5およびNintendo Switch(TM)向けに発売することを発表いたしました。

インクに染まった悪夢の世界を舞台に、緊張感あふれるサバイバル体験がプレイヤーを待ち受けます。

迫りくる恐怖、予測不能な展開、そしてダークで魅惑的なビジュアル――。

『BENDY: Lone Wolf(R)』は、スリルと没入感に満ちた新たな冒険へとあなたを誘います。

2026年5月21日、日本の店頭でその“悪夢”が解き放たれます。ぜひご期待ください。

インクに染まる悪夢へ――

『BENDY: Lone Wolf（ベンディ：ローンウルフ）』は、Joey Drew Studiosが生み出した、歪んだ、どこか懐かしくも不気味なレトロカートゥーンの世界を舞台に展開するスリリングなサバイバルアドベンチャーです。



プレイヤーは孤高の狼・ボリスとなり、姿を変え続ける無限の回廊へと足を踏み入れます。そこに待ち受けるのは、異形のカートゥーンクリーチャー、致命的なトラップ、そして容赦なく追い詰めてくるインクデーモン。



日々変化する脅威の中で、生き延び、真実へと迫る鼓動高鳴るサバイバルが始まります。

■ SURVIVE THE ODDS ― 極限を生き延びろ

刻一刻と増していく危険に立ち向かえ。

曲がり角ごとに敵と罠が潜む危険なホールを進み、物資を探し、武器をクラフト。アニメーションスタジオに隠された“謎のマシン”の闇を解き明かしましょう。

■ FIGHT THE DARKNESS ― 闇と戦え

暗い水たまりから這い出るグロテスクなクリーチャーに立ち向かえ。

タイミングを見極めた精密な攻撃と、巧妙なトラップ戦術を駆使し、闇へと叩き返せ。容赦なきカートゥーンホラーが、あなたの判断力を試します。

■ ESCAPE THE INK DEMON ― インクデーモンから逃げ切れ

あなたの一挙手一投足を追う、インクデーモン。

不気味な“インクの鼓動”が鳴り響けば、危険はすぐそこに。走れ、隠れろ、そして出し抜け。安全な場所など存在しない、極限の鬼ごっこが展開します。

■ A WORLD OF ENDLESS TERROR ― 終わりなき恐怖の世界

プレイするたびに構造が変化するプロシージャル生成ステージを採用。

呪われたスタジオの一室から悪夢のようなカートゥーン世界まで、毎回異なる体験があなたを待ち受けます。同じ旅路は二度とありません。

■ OPTIMIZED EXPERIENCE ― コンソール向けに最適化

美麗なビジュアルと快適な操作性で、インクに染まった恐怖へ深く没入。

滑らかなゲームプレイ、背筋を凍らせるサウンド、直感的なゲームデザインが、極上のホラー体験を実現します。

Joey Drew Studiosに隠された秘密を暴く覚悟はあるか？



闇を出し抜くのか、それともインクに飲み込まれるのか――。

『BENDY: Lone Wolf(R)』で、究極のサバイバルに挑め！！

タイトル： 『BENDY: LONE WOLF（ベンディ：ローンウルフ）』

ジャンル： ホラー（サバイバルアドベンチャー）

対応機種： PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM)

発売日： 2026年5月21日

CERO： C（15歳以上対象）

価格： 税込5,720円

対応言語: こちらのタイトルは日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）に対応しております。

