この冬に食べたい！濃厚バスクチーズケーキや苺大福が登場！　松坂屋上野店　最旬グルメ

松坂屋上野店の食品フロア「ほっぺタウン」では、週替わりで人気ショップが登場するイベントを開催中。２／１９（水）からは、〈ＮＯＢＯＤＡｓｔｏｒｅ〉が出店します。厳選した米粉とクリームチーズを贅沢に使用したバスクチーズケーキが登場！濃厚な味わいながら、軽やかな口どけを楽しめるバスクチーズケーキはクセになる味わいです。また、〈いちや〉からは、旬の美味しい苺を使用したいちご大福が登場！苺は日々選別され、日によって違う種類を使用。味わいの違いを食べ比べるのもおすすめです。この冬に食べたい美味しいスイーツが勢ぞろい！松坂屋上野店の最旬グルメ６ブランドをご紹介します。

〈ＮＯＢＯＤＡｓｔｏｒｅ〉バスクチーズケーキ（１個） ６６０円から／１階お江戸新町イベントスペース

米粉と厳選されたクリームチーズを贅沢に使用し、濃厚な味わいと軽やかな口どけが調和したバスクチーズケーキです。

〈いちや〉いちご大福（１個） ４００円／１階 和洋菓子イベントスペース

こだわりのこしあんに大粒の苺が包まれ、上品な甘さと甘酸っぱさが見事に調和。毎日、旬の美味しい苺を選別し、日々ちがった苺の味わいを楽しめます。

〈きみのまま〉きみのままホール（１個） １,８９０円／１階 和洋菓子イベントスペース

たまごをたくさん使い、ふんわり・しっとりとした口あたりに焼き上げました。まるで卵焼きのような、懐かしく・親しみのある味わいのバウムクーヘンです。

〈はるちゃん〉富士宮やきそば（１パック） ６４８円／地下１階 ほっぺタウン催事場

ご当地Ｂ級グルメの代表の富士宮やきそば。もっちり食感の麺とあっさりしたソース味が特徴です。

〈御菓蔵〉おかき各種（よりどり３袋・黒豆９０ｇ、やわらか焼きえび９０ｇなど） １,０８０円／地下１階 地下鉄連絡口イベントスペース

もち米ならではの自然のおいしさ（生地の甘さと香り・舌触り・歯ごたえ・食べた時の音・焼き色・形状）にこだわり製造しています。昔ながらの懐かしい味わいのかき餅です。

〈富泉楼（フウセンロウ）〉フカヒレ焼売（１パック８個入） １,４５８円／地下１階 ほっぺタウン催事場

山・海の食材を中華で融合させ、手作りでヘルシーな味わいの焼売です。

※価格は全て税込です。

▽ほっぺタウンイベント情報はこちらから▽

【松坂屋上野店オフィシャルホームページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/230102_11831.html

【松坂屋上野店公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr)